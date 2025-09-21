Головна Країна Події в Україні
Арестович заявив, що збирає гроші для 158 бригади. Військові відреагували

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Арестович заявив, що збирає гроші для 158 бригади. Військові відреагували
Ще 20 травня ексрадник заявляв, що припиняє бойові збори для Сил оборони
фото з відкритих джерел

У бригаді заяву Арестовича назвали фейком, наголосивши, що не співпрацюють із ним

Підсанкційний колишній позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович поширив збір нібито для батальйону безпілотних систем 158 окремої механізованої бригади. Однак там закликали не перераховувати кошти на цей збір, «щоб не бути ошуканим шахраями». Як інформує «Главком», про збір Арестович написав у соцмережах.

Ще 20 травня ексрадник заявляв, що припиняє бойові збори для Сил оборони, «тобто збори на те, що веде до вбивства». Натомість він казав, що продовжить збирати «на те, що рятує життя»: воду, медицину, евакуацію.

Однак 20 вересня він сказав, що війна в України протриває ще щонайменше рік, а тому він вирішив «припинити розмови про мир» і відновити збори для військових.

«Звісно, у нас (із росіянами, – ред.) є спільний символічний капітал, і руські не повинні воювати з росіянами – теоретично. Але з гопником під моїм під’їздом у мене теж є спільний символічний капітал, громадянство і навіть місце проживання. І коли гопник лізе в під’їзд, залишається лише один варіант – у табло», – заявив експосадовець.

За його словами, допомогу він відновить, зокрема, розміщуючи перевірені збори для військових на своїх сторінках у соцмережах.

Одним із них став збір на посилену мобільну систему водопідготовки в екстремальних умовах (тип МС-1500) для батальйону безпілотних систем в/ч А5002 (158 окрема механізована бригада).

Однак у самій бригаді заяву Арестовича назвали фейком, наголосивши, що не співпрацюють із ним.

«Якими мотивами той керується, розповсюджуючи згадане повідомлення, – наразі невідомо. Але в будь-якому разі закликаємо вас не підтримувати цей збір, не переказувати кошти на зазначені рахунки, щоб не бути ошуканим шахраями й не компрометувати Збройні сили України», – написали у 158 ОМБр.

Для допомоги ЗСУ там закликали звертатися «або безпосередньо до військовослужбовців підрозділу, або до волонтерів із чистою репутацією, перевіреною часом».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки про запровадження санкцій проти деяких українців та росіян. Санкції запроваджено проти девʼятьох осіб. Зокрема, серед них – колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович та блогер, якому СБУ оголосила підозру, Мирослав Олешко.

Як відомо, Олексій Арестович із грудня 2020 року до січня 2022 року обіймав посаду позаштатного радника голови Офісу президента, із якої пішов у результаті гучного скандалу. Зокрема, 14 січня того року він повідомив, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО. Таку заяву він зробив попри те, що прессекретар Повітряних сил Юрій Ігнат офіційно заявив, що росіяни випустили ракету по будинку.

Колишній радник очільника Офісу президента – справжня знахідка для російських пропагандистів, які його інтерв’ю розбивають на цитати для промивання мізків громадянам РФ. В одному зі своїх останніх ефірів ексрадник Банкової передрік невдачу України у війні проти РФ. 

Раніше Арестович зробив чергову проросійську заяву: хоче миритися з Путіним і позиватися до Заходу. 

війна гроші військові радник Олексій Арестович

