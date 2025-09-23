Головна Скотч Шоу-біз
Соцмережі обурені виглядом пам’ятника Андрію Кузьменку на Житомирщині

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Багато українців написали, що скульптура зовсім не схожа на Кузьму
колаж: glavcom.ua

У Коростишеві відкрили пам’ятник Кузьмі Скрябіну, який став предметом хейту у соцмережах

У місті Коростишів на Житомирщині відкрили пам’ятник відомому українському співаку, музиканту й лідеру гурту «Скрябін» Андрію Кузьменку (Кузьмі). Подія, яка мала стати важливим моментом вшанування пам’яті культового артиста, викликала хвилю критики у соцмережах через зовнішній вигляд монумента. Про це повідомляє «Главком».

Багато українців написали, що скульптура зовсім не схожа на Кузьму. У коментарях звучали слова «жах», «це не Кузьма», «страшний який», а також звинувачення у непрофесійності скульптора. Дехто навіть саркастично зауважив, що «мабуть, запросили зробти памʼятник скульптора з Мордору».

Висота композиції – понад три метри, виготовлено її з граніту
фото: suspilne.media
Соцмережі обурені виглядом пам’ятника Андрію Кузьменку на Житомирщині фото 1
Фото: suspilne.media

Інші коментатори були більш стриманими й наголошували, що сама ідея увічнити музиканта є доброю, але робота «не передає його характеру й енергетику». Прозвучали й думки, що митець, який створював пам’ятник, «просто не відчув Кузьму».

Соцмережі обурені виглядом пам’ятника Андрію Кузьменку на Житомирщині фото 2
Соцмережі обурені виглядом пам’ятника Андрію Кузьменку на Житомирщині фото 3
Соцмережі обурені виглядом пам’ятника Андрію Кузьменку на Житомирщині фото 4
Соцмережі обурені виглядом пам’ятника Андрію Кузьменку на Житомирщині фото 5
Соцмережі обурені виглядом пам’ятника Андрію Кузьменку на Житомирщині фото 6
Соцмережі обурені виглядом пам’ятника Андрію Кузьменку на Житомирщині фото 7
2 лютого 2015 року у Криворізькому районі біля села Лозоватка о 8:20 позашляховик Toyota Sequoia, за кермом якого перебував Андрій Кузьменко, відомий як Кузьма Скрябін, зіштовхнувся із молоковозом ГАЗ. Від отриманих травм музикант загинув на місці. Йому було 46 років. Кузьменко повертався до Києва після концерту у Кривому Розі напередодні 1 лютого. Андрія Кузьменка поховали 5 лютого на Брюховецькому цвинтарі поблизу Львова.

Як відомо, автор ідеї та виконавець – місцевий художник і скульптор Олексій Марковський. Встановити скульптурну композицію Андрію Кузьменку – була його власна ініціатива. У міській раді його підтримали.

Скульптор Олексій Марковський
фото: suspilne.media
Соцмережі обурені виглядом пам’ятника Андрію Кузьменку на Житомирщині фото 8
фото: suspilne.media
Соцмережі обурені виглядом пам’ятника Андрію Кузьменку на Житомирщині фото 9
фото: suspilne.media

Нагадаємо, у Коростишеві на одній із алей міського парку відпочинку відкрили скульптурний постамент українському музиканту, фронтмену гурту «Скрябін» Андрію Кузьменку. Подію приурочили до відзначення Дня міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Висота композиції – понад ти метри. Вона виготовлена із місцевого граніту. На п’єдесталі підпис: «Не стидайся, то твоя земля».

«Цю ідею я виношував давно. Бо Кузьма – один із моїх улюблених українських виконавців. Його творчістю я захоплююся ще 90-х років. Він для мене не просто співак, для мене він носій глибоких філософських суджень про життя, про Україну, про наше місце у Всесвіті. Може, для когось він прикольний, але для мене він серйозний та послідовний борець за наші суспільні та гуманістичні ідеали. Він для мене як Кобзар сучасності, свого роду як просвітник», – сказав Олексій Марковський.

Скульптор також розповів, що створюючи образ у камені Кузьми Скрябіна, він і уявляв собі саме Кобзаря.

Теги: пам'ять скандал Житомирщина пам'ятник Кузьма Скрябин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

