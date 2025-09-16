Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Зарплати вчителів зростуть: коли і на скільки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зарплати вчителів зростуть: коли і на скільки
Перший етап підвищення буде з 1 січня
фото: glavcom.ua

Підвищення середньої зарплати педагогічних працівників відбудеться двома етапами

У 2026 році зарплати вчителів зростуть на 50%. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, передає «Главком».

Підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% відбудеться двома етапами – 30% з 1 січня 2026, 20% з 1 вересня 2026.

У липні 2025 року середня зарплата в галузі освіти в Україні становила 16 тис. грн. Наразі уряд надає вчителям надбавки у розмірі 2 тис. грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Його вже передано на розгляд Верховної Ради. Головний пріоритет бюджету – безпека і оборона. За словами глави уряду, видати держбюджету становитимуть 4,8 трлн грн (+415 млрд грн від 2025). Доходи складуть 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або 18,8% від 2025), дефіцит – прогноз на рівні до 18,4 % ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року). Водночас потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

До слова, понад 1,5 млрд грн закладено в проєкті державного бюджету на 2026 рік. Документ закладає підвищення соціальних стандартів, зокрема прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, одночасно зберігаючи пріоритет за фінансуванням безпеки та оборони.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів розраховує наступного року отримати гроші від нових податків з громадян. Ці норми містяться в проєкті державного бюджету на 2026 рік.

Зокрема, нардеп Ярослав Железняк проаналізував проєкт бюджету на 2026 рік та назвав, які відомства отримають найбільше грошей, а які – найменше.

Читайте також:

Теги: зарплата вчитель зарплатня

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

56% боргів по зарплаті припадає на чоловіків, 44% – на жінок
В Україні відкрито понад 35 тис. справ про невиплату зарплати: області-лідери
18 серпня, 09:57
Аби дозволити купівлю будинку в Німеччині, має бути високий дохід родини
Скільки потрібно заробляти, щоб купити будинок у Німеччині
23 серпня, 01:31
Лідером за цінами однокімнатних квартир став Ужгород
Де в Україні найдорожча оренда квартир: одне із міст несподівано обігнало Київ та Львів
24 серпня, 19:13
Стрімке зростання зарплат може спричинити інфляцію у Чехії
Зарплати в Чехії зросли на 7,8%: несподіваний стрибок здивував економістів
4 вересня, 09:10
«Коли я їхав в Україну, я не знав, скільки тут платять військовим, для мене це війна за справедливість», – Гільєрме Рібейро
Бразилець, що воює за Україну, розповів про ритуал, який здійснюють латиноамериканці перед кожним боєм
9 вересня, 08:21
Міністр зазначив, що опрацьовується можливість суттєвішого підвищення зарплат для педпрацівників
Лісовий повідомив, чи підвищаться зарплати освітян
5 вересня, 13:08
Законопроєкт №14000 вже зареєстровано у Верховній Раді
Мінімальна зарплата зросте: головні цифри бюджету-2026
Сьогодні, 12:51
Підозрюваного затримали під час спроби втечі у напрямку україно-молдавського кордону
Вбивство двох школярів у Шаргороді: названо ймовірний мотив учителя
11 вересня, 11:42
Момент затримання вчителя, підозрюваного у вбивстві двох школярів у Шаргороді
Мати вчителя, що вбив двох учнів у Шаргороді, вперше розповіла, що передувало трагедії
12 вересня, 10:21

Особисті фінанси

Зарплати вчителів зростуть: коли і на скільки
Зарплати вчителів зростуть: коли і на скільки
Картопля в Україні подорожчає: що відомо про польський імпорт і строки зростання цін
Картопля в Україні подорожчає: що відомо про польський імпорт і строки зростання цін
В Україні дорожчають яблука: що впливає на ціни цього сезону
В Україні дорожчають яблука: що впливає на ціни цього сезону
Скільки коштують кавуни у столиці: огляд цін
Скільки коштують кавуни у столиці: огляд цін
В Україні зросли ціни на м’ясо: що очікувати восени
В Україні зросли ціни на м’ясо: що очікувати восени
У Дрогобичі під час ремонту банку знайдено старовинні гроші та цінні папери
У Дрогобичі під час ремонту банку знайдено старовинні гроші та цінні папери

Новини

Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Вчора, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Вчора, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Вчора, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua