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У Луцьку уламки реактивного шахеда впали на розважальний центр

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Луцьку уламки реактивного шахеда впали на розважальний центр
Наслідки російської атаки на Луцьк 13 жовтня 2026 року
скриншот

Унаслідок атаки загорівся дах розважального центру «Адреналін Сіті»

Російські війська 13 жовтня атакували Волинську область реактивним шахедом. Після його ураження в повітрі уламки впали на територію розважального центру «Адреналін Сіті» у Луцьку, спричинивши пожежу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Волинської обласної військової адміністрації Романа Романюка.

За словами очільника ОВА, внаслідок падіння уламків загорівся дах приміщення розважального центру. На місці працювали рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій, яким уже вдалося локалізувати пожежу.

Романюк повідомив, що особисто перебуває на місці події. «На щастя, ніхто з людей не постраждав – немає загиблих чи травмованих», – наголосив він.

Нагадаємо, раніше російський безпілотник влучив у навчальний заклад у центрі Рівного. Унаслідок атаки поранення дістали 20 людей. Будівля зазнала значних пошкоджень: зруйновано частину другого поверху та пошкоджено фасад. Рятувальники локалізували пожежу, на місці працювали відповідні служби.

Також у Малехові поблизу Львова внаслідок російського удару постраждали троє людей та пошкоджено вісім приватних будинків. Найбільших руйнувань зазнали три оселі, де зруйновано покрівлі, пошкоджено стіни, вибито вікна та двері. Загалом у будинках вибито 44 вікна та дев'ять вхідних дверей.

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Теги: пожежа обстріл Волинська область Луцьк безпілотник дрон

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