У центрі Києва виявлено уламки на території одного із західних посольств

Наразі екстрені служби прямують на місце

Внаслідок масованої атаки ворога у Шевченківському районі, в середмісті Києва, виявили уламки на території одного із західних посольств. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Телеграмі, інформує «Главком»

«За попередньою інформацією, в Шевченківському районі, в середмісті Києва, виявили уламки на території одного із західних посольств. Екстрені служби прямують на місце», – зазначив мер.

Нагадаємо, унаслідок нічної повітряної атаки російських окупантів у Святошинському районі Києва загинули двоє мешканок приватного будинку. За даними слідства, станом на 09:00 30 вересня відомо про загибель двох жінок віком 46 та 95 років. Ще четверо людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджень зазнали приватні будинки у Подільському та Святошинському районах столиці. Крім того, падіння уламків збитих БпЛА зафіксовано у Голосіївському та Шевченківському районах.

Вранці 30 вересня у Соломʼянському районі Києва сталося влучання дрона у складське приміщення. На місці влучання спалахнув вантажний автомобіль. Загинув працівник «Київтеплоенерго» – водій машини, фахівці якого проводили роботи на цій локації. У КМВА уточнили, що внаслідок влучання пошкоджено складське приміщення, та підтвердили інформацію про одного загиблого та одного пораненого.