Хвилина мовчання в Києві: режим «Усім червоний» запроваджено ще на 73 світлофорах (список)

Під час повітряної тривоги режим «Усім червоний» не застосовується

У столиці збільшили кількість вулиць, на яких запроваджено режим світлофорів «Усім червоний» під час загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії росії проти України. Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов, інформує «Главком».

Зокрема, на другому етапі режим «Усім червоний» запровадили ще на 73 світлофорних об’єктах на бульварі Лесі Українки, проспектах Берестейському та Повітряних Сил (від вул. В’ячеслава Чорновола до Солом’янської площі та від Солом’янської площі до вул. Нової), вулицях Євгена Коновальця, Жилянській, Святослава Хороброго та Митрополита Василя Липківського. Також режим продовжено до кінця бульвару Тараса Шевченка та вулиці Великій Васильківській.

У КМДА наголошують, що під час повітряної тривоги режим «Усім червоний» не застосовується – у цей час світлофори працюють у звичайному графіку. Також обмеження не стосуються спецтранспорту й оперативних служб, які виконують завдання з увімкненими маячками та сиренами.

Раніше режим запровадили на 18 світлофорних об’єктах у центральній частині міста. Зокрема, на площі Українських Героїв, Європейській площі, бульварі Тараса Шевченка, Бессарабському проїзді, вулицях Хрещатик, Басейній, Великій Васильківській, Євгена Чикаленка, Володимирській та Прорізній.

До слова, «Главком» у різні дні зафіксував, як відбувається зупинка руху транспорту у центрі столиці – на Хрещатику біля ЦУМу та на Майдані Незалежності. Рішення про «Червоний Київ» розробили за протокольним дорученням міського голови Віталія Кличка після звернення депутатів Київради, які нині служать у Збройних силах України. Як пояснив заступник голови КМДА Костянтин Усов, рішення має зробити хвилину мовчання у столиці видимою та перетворити її на щоденну традицію пам'яті.

Нагадування про хвилину мовчання через звукові системи на Хрещатику та Майдані Незалежності, на 19 станціях метро та в наземному громадському транспорті запровадили ще у 2025 році. А з 13 квітня 2026 року коротке повідомлення про початок хвилини мовчання щодня о 9:00 почали транслювати також через гучномовці міської системи оповіщення там, де це технічно можливо – на той момент було задіяно понад 400 точок оповіщення.