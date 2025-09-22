Головна Скотч Шоу-біз
Відкриття власного бізнесу довело Наталку Денисенко до сліз

Рома Семикін
Рома Семикін
Судячи з коментарем Тараса Цимбалюка, компанію акторка створила не одна
фото: Instagram/natalka_denisenko

Акторка поділилась труднощами, з якими вона стикнулась під час створення особистого бренду

Акторка театру та кіно Наталка Денисенко анонсувала запуск власного бренду ювелірних прикрас. Водночас з першою професійною фотографією для компанії, зірка, зокрема, серіалу «Кріпосна», показала, як плаче у вбиральні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Денисенко.

На студійному обробленому фото 35-річна акторка позувала босоніж та у відвертому білому вбрані. Втім ювелірних прикрас на знімку не розгледіти. Скоріш за все, вони з'являться вже в наступних публікаціях.

Відкриття власного бізнесу довело Наталку Денисенко до сліз фото 1
фото: Instagram/una_unique_jewelry

Водночас з оголошенням про запуск власного бренду Наталка Денисенко показала відео, на якому вона плаче у вбиральні. Причинами стали напруга, відчай та великий об'єм витрачених сил на поставлені задачі.

«Створювати дещо особливе з нуля за власні кошти, власними силами це дуже нелегко. Але це цікавий шлях, і результат ви скоро побачите – вартий всіх грошей та сил. І якби е одна людина, я б напевно з'їхала з глузду», – написала Денисенко.

Відкриття власного бізнесу довело Наталку Денисенко до сліз фото 2
скриншот: Instagram/natalka_denisenko

Ім'я тієї самої людини Наталка Денисенко не назвала. За чутками, після розлучення з актором, військовослужбовцем Андрієм Федінчиком, зірка «Кріпосної» має роман з підприємцем та моделлю Юрієм Савранським. Сама ж Денисенко поки це не коментувала.

Але її друг, актор Тарас Цимбалюк, згадав в коментарях якогось Юрія, чим свого роду підіграв тим, хто розповсюджує подібну інформацію. Серед них, зокрема, блогер-пліткар Богдан Беспалов. Згідно з коментарем нового героя романтичного телешоу «Холостяк-14», Наталка Денисенко скоріш за все відкриває бізнес саме з Юрієм Савранським.

Відкриття власного бізнесу довело Наталку Денисенко до сліз фото 3
скриншот: Instagram/una_unique_jewelry
Підприємець Юрій Савранський
Підприємець Юрій Савранський
фото: Instagram/savransky_yuriy

Раніше «Главком» розповідав, що переможець «Ліги Сміху» Олександр Венедчук «Веня» показав себе після операції та семи місяців реабілітації. Водночас актор Театру Франка Дмитро Завадський потрапив до лікарні.

Теги: акторка бізнес Наталка Денисенко

