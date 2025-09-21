Відома порноакторка виїхала з України з несподіваної причини

Джозефіна Джексон заявила, що виїхала з країни через кримінальне переслідування жінок, які створюють еротичний контент

Джозефіна Джексон пояснила своє рішення

Українська акторка фільмів для дорослих Юлія Сенюк, відома за псевдонімом Джозефіна Джексон, заявила, що виїхала з країни через кримінальне переслідування жінок, які створюють еротичний та порнографічний контент. Як інформує «Главком», про це вона розповіла на платформі X.

Спершу Сенюк висміяла коментаторів, які припускали, що правоохоронці не притягають її до відповідальності, бо вона «платить гроші СБУ» чи «працює на державу». А далі зізналися, що не живе в Україні.

«Я, коли побачила, який трешак почав робитись із тими обшуками дівчат, вирішила піти від гріха подалі. Не бачу сенсу сидіти в країні, де закон садить за голе фото в телефоні. Але «заплатила СБУ» – звучить куди смішніше», – написала Сенюк.

За її словами, через виїзд за кордон вона не може «стабільно підтримувати хлопців» із реабілітаційного центру «Титанові».

«Я є амбасадором центру і відчуваю певну відповідальність у тому плані, що моя присутність важлива там», – пояснила порноакторка.

Нагадаємо, у вересні районний суд у Сумській області присудив жінці 17 тисяч гривень штрафу та постановив конфіскувати її телефон за те, що вона надіслала порнографічне фото в особистому повідомленні через Telegram.

Такий випадок не є унікальним. У квітні на Тернопільщині місцеву жительку засудили за пересилання відео та фото порнографії своєму кумові. Суд призначив обвинуваченій однорічне умовне покарання.

Нагадаємо, у червні 2025 року Світлана Дворнікова, авторка контенту для дорослих на платформі OnlyFans, опублікувала петицію на сайті Офісу Президента України з проханням декриміналізувати виробництво такого контенту. Модель зазначила, що проти неї відкрито кримінальну справу за статтею 301 ККУ, хоча за 5 років своєї діяльності вона сплатила понад 40 млн грн податків.

Світлана Дворнікова закликала президента Володимира Зеленського публічно підтримати законопроєкт № 12191 та сприяти його якнайшвидшому внесенню на розгляд Верховної Ради. Цей законопроєкт пропонує зміни до статті 301 Кримінального кодексу, за якою переслідують авторів контенту для дорослих на OnlyFans та інших платформах. У грудні 2024 року його підтримав Правоохоронний комітет Верховної Ради.

Петиція набрала необхідну кількість підписів менш ніж за два тижні. 8 липня 2025 року президент Володимир Зеленський відповів на петицію та направив пропозиції до Верховної Ради.

Як відомо, минулого року 350 моделей OnlyFans задекларували 305 млн грн доходу та сплатили з них 59 млн грн податків, що підкреслює економічний потенціал цієї сфери.

