Секрет розлучення Шварценеггера: актор пожартував над колишньою дружиною

Розлучення між Шварценеггером та Шрайвер було завершено у 2021 році

Актор Арнольд Шварценеггер пожартував про своє гучне розлучення з журналісткою Марією Шрайвер, заявивши, що вона забрала «половину його грошей». Він зробив це під час церемонії вручення зірки Крісу Воллесу на Алеї слави у Голлівуді. Про це пише «Главком» із посиланням на New York Post.

Шварценеггер, виступаючи на заході, зазначив, що знає багатьох журналістів, адже його самого часто інтерв'ювали. «Мало того, я був одружений на журналістці», – додав він, маючи на увазі Шрайвер. Потім він пожартував: «Єдина різниця між Крісом і Марією в тому, що Кріс ніколи не забирав половину моїх грошей».

Розлучення між Шварценеггером та Шрайвер було завершено у 2021 році, через 10 років після того, як вона подала на розлучення. Причиною став роман актора з хатньою робітницею Мілдред Патрісією Баеною, від якої у нього є син Джозеф Баена. Повідомляється, що пара розділила активи, вартість яких оцінюється в близько $400 млн, порівну, оскільки не мали шлюбного договору.

Пара продовжує спілкуватися і разом виховувати своїх чотирьох дітей: Кетрін, Христину, Патріка та Крістофера. Проте, як повідомляють ЗМІ, у дітей Шварценеггера від Шрайвер не дуже теплі стосунки з їхнім зведеним братом Джозефом Баеною. Нещодавно Джозеф, за чутками, не був запрошений на весілля Патріка.

Нагадаємо, актор Патрік Шварценеггер зіграв таємне весілля із моделлю Еббі Чемпіон. Церемонія одруження сина Арнольда Шварценеггера відбулася у приватному заміському гольф-клубі на скелі з видом на озеро Кер-д'Ален у штаті Айдахо.

До слова, відомий актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер, який 30 липня відзначив 78-річчя, вже понад десять років перебуває у стосунках із молодшою за нього обраницею. Після розлучення з Марією Шрайвер у 2011 році він зберігає дружбу з колишньою дружиною, проте особисте життя вважає за краще тримати в тіні. Його нова партнерка Гізер Мілліган нечасто з'являється на публіці, проте продовжує залишатися поряд із актором.