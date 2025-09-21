Актор Театру Франка Дмитро Завадський потрапив до лікарні

Відомий український актор Дмитро Завадський потрапив до лікарні: колеги просять допомоги

Відомий актор театру імені Івана Франка, заслужений артист України та «геній дубляжу» Дмитро Завадський потрапив до лікарні з підозрою на інсульт. Про погіршення стану актора повідомив його колега, актор і режисер дубляжу Павло Скороходько. За його словами, Дмитро зараз потребує серйозної медичної допомоги, а також підтримки небайдужих людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Павла Скороходька.

«Друзі, в нашій акторсько-дубляжній спільноті знову неспокійно. Наш колега, актор театру ім. Івана Франка, геній дубляжу Дмитро Завадський в лікарні. Я дуже прошу розповсюджувати інформацію про збір для Діми і про ваші донати. Дякую кожному і кожній за будь-яку суму», – закликав Скороходько.

Колеги Завадського вже організували збір коштів. Банківські реквізити відкрила акторка Аліса Гур’єва.

Дмитро Завадський

Дмитро Завадський відомий і театралам, і кіноманам, і шанувальникам українського дубляжу.

Актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Заслужений артист України.

Один із найвідоміших голосів країни: з 1996 року працює у сфері дубляжу, озвучивши сотні ролей для українських телеканалів і студій.

Співпрацював з «1+1», «Le Doyen», «Постмодерн» та іншими відомими проєктами.

Його голосом в українських кінотеатрах та на телебаченні говорили світові кінозірки. Завдяки таким майстрам, як Завадський, український дубляж вважають одним із найякісніших у світі.

Колеги називають Завадського «людиною величезного таланту» та «голосом, який знають мільйони».

