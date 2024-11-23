Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Відома українська співачка розповіла, як їй освідчився молодший на 18 років бойфренд

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зірка каже, що поки що вони з обранцем не планують дітей
фото: скріншот із відео

Пара довгий час перебуває у статусі наречених

 

Відома українська співачка Lama, вона ж Наталія Дзеньків, розповіла про особисте життя. Артистка, відома хітами «Знаєш як болить», «Мені так треба», у програмі «Неймовірна правда про зірок» пригадала, як коханий – фінансовий аналітик Роман – освідчився їй та пояснила, чому не поспішає укласти з ним шлюб.

Пара перебуває у стосунках вже майже вісім років. За рік після початку їхнього роману чоловік освідчився коханій. Де саме це сталося, виконавиця розкривати не стала, однак поділилася, що бойфренд влаштував романтичну вечерю та прикрасив кімнату квітами. Звичайно, Наталія погодилася стати дружиною Романою, щоправда, до цього так і не дійшло.

«Він по кімнаті розкидав дуже багато квітів, тобто, я увійшла в море з троянд, свічки були, а він на колінах стоїть з каблучкою та уже пропонує вийти заміж. Потім я кажу: «Ромка, дубль два, давай ще раз, щоб я вже усвідомила», – пригадала кумедний момент зірка.

Уже близько шести років пара перебуває у статусі наречених. Однак це їх не бентежить, каже співачка. За її словами, для неї неважливий шлюб. Вона зрозуміла, що коханий хоче прожити з нею життя, коли освідчувався, а всі інші формальності «нецікаві» артистці. Знаменитість наголошує, що зміни в паспорті для неї не мають такого значення, як для інших.

Lama та її наречений
Lama та її наречений
фото з відкритих джерел

«Далі вже нецікаво. Ось це найголовніше, що чоловік хоче зробити цю пропозицію», – сказала Lama.

Також зірка каже, що поки що вони з обранцем не планують дітей. Зірка не готова присвятити всю себе вихованню доньки чи сина. Вона переконана, що у неї інше призначення в житті – створювати музику.

«Пісні творити – це моє призначення, тому що мамою бути це також призначення. Це треба відмовитись від себе десь в якійсь мірі», – додала виконавиця.

Раніше співачка Lama замилувала рідкісним фото з коханим і розповіла про особливу дату. 

Також Ірина Білик розповіла, який вчинок у 16 років змінив її життя. 

 

Читайте також:

Теги: чоловік співачка роман

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путіністка Повалій тепер милується ялинками в Москві
Зрадниця Повалій зізналася, за чим у Києві сумує
27 жовтня, 20:33
28-річний водій Porsche скоїв наїзд на пішохода
На Київщині сталася смертельна аварія (фото)
28 жовтня, 12:18
Машиніст електропотяга застосував сигнали та екстрене гальмування, однак зіткнення уникнути не вдалося
Під Києвом поїзд збив 40-річного чоловіка
30 жовтня, 21:15
Росія вдарила по Запоріжжю та Миколаєву, є загиблі і поранені: головне за ніч
Росія вдарила по Запоріжжю та Миколаєву, є загиблі і поранені: головне за ніч
11 листопада, 07:26
Рідкісне явище в історії. Глава Англіканської церкви йде у відставку
Рідкісне явище в історії. Глава Англіканської церкви йде у відставку
12 листопада, 23:50
На Харківщині поліція затримала підозрюваного в підпалі авто військовослужбовця
На Харківщині поліція затримала підозрюваного в підпалі авто військовослужбовця
Вчора, 06:25
Поховають матір з дітьми на Центральному кладовищі
У Кривому Розі відбулося прощання з матірʼю та трьома дітьми, які загинули від атаки РФ
14 листопада, 12:51
Стрілянина сталася в Київській області в Щасливому
Чоловік у формі відкрив стрілянину під Києвом: Міноборони відреагувало (оновлено)
15 листопада, 16:07
У столиці дерево впало на людину
У столиці дерево впало на людину
20 листопада, 16:21

Шоу-біз

Відома українська співачка розповіла, як їй освідчився молодший на 18 років бойфренд
Відома українська співачка розповіла, як їй освідчився молодший на 18 років бойфренд
Ірина Білик розповіла, який вчинок у 16 років змінив її життя
Ірина Білик розповіла, який вчинок у 16 років змінив її життя
Apple Music назвав ім'я найкращої співачки 2024 року
Apple Music назвав ім'я найкращої співачки 2024 року
Україна позбавила Ані Лорак та Кіркорова почесних звань
Україна позбавила Ані Лорак та Кіркорова почесних звань
Маніфест українського десантника. Артисти «Культурного десанту» випустили кліп
Маніфест українського десантника. Артисти «Культурного десанту» випустили кліп
Поплавський розкрив секрет, як йому вдається мати гарний вигляд у 75
Поплавський розкрив секрет, як йому вдається мати гарний вигляд у 75

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 листопада: ситуація на фронті
88K
За чоловіка голови МСЕК Хмельниччини, який позував із горою доларів, взялася поліція
49K
«Курська операція триватиме до…». Командування ЗСУ повідомило про свої плани
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 листопада 2024
22K
Виявлено нові багатства. Прокуратура готує Крупі нове завдання
9946
Суддів розвеселила версія походження сумок з доларами під вікнами квартири голови МСЕК

Новини

Зміцнення атомної енергетики і добудова АЕС – стратегічний крок для України – нардеп
Сьогодні, 13:21
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Сьогодні, 06:00
У США виявили перший випадок зараження дитини на пташиний грип H5N1
Сьогодні, 01:39
23 листопада: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Чи міцний «Орєшнік» у Путіна? Командування ЗСУ пояснило, чим можна збивати нові російські ракети
Вчора, 18:32
Експертка пояснила, що запобігає найгіршим сценаріям в енергосистемі України
Вчора, 17:06

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua