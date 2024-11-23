Відома українська співачка розповіла, як їй освідчився молодший на 18 років бойфренд

Зірка каже, що поки що вони з обранцем не планують дітей

Пара довгий час перебуває у статусі наречених

Відома українська співачка Lama, вона ж Наталія Дзеньків, розповіла про особисте життя. Артистка, відома хітами «Знаєш як болить», «Мені так треба», у програмі «Неймовірна правда про зірок» пригадала, як коханий – фінансовий аналітик Роман – освідчився їй та пояснила, чому не поспішає укласти з ним шлюб.

Пара перебуває у стосунках вже майже вісім років. За рік після початку їхнього роману чоловік освідчився коханій. Де саме це сталося, виконавиця розкривати не стала, однак поділилася, що бойфренд влаштував романтичну вечерю та прикрасив кімнату квітами. Звичайно, Наталія погодилася стати дружиною Романою, щоправда, до цього так і не дійшло.

«Він по кімнаті розкидав дуже багато квітів, тобто, я увійшла в море з троянд, свічки були, а він на колінах стоїть з каблучкою та уже пропонує вийти заміж. Потім я кажу: «Ромка, дубль два, давай ще раз, щоб я вже усвідомила», – пригадала кумедний момент зірка.

Уже близько шести років пара перебуває у статусі наречених. Однак це їх не бентежить, каже співачка. За її словами, для неї неважливий шлюб. Вона зрозуміла, що коханий хоче прожити з нею життя, коли освідчувався, а всі інші формальності «нецікаві» артистці. Знаменитість наголошує, що зміни в паспорті для неї не мають такого значення, як для інших.

Lama та її наречений фото з відкритих джерел

«Далі вже нецікаво. Ось це найголовніше, що чоловік хоче зробити цю пропозицію», – сказала Lama.

Також зірка каже, що поки що вони з обранцем не планують дітей. Зірка не готова присвятити всю себе вихованню доньки чи сина. Вона переконана, що у неї інше призначення в житті – створювати музику.

«Пісні творити – це моє призначення, тому що мамою бути це також призначення. Це треба відмовитись від себе десь в якійсь мірі», – додала виконавиця.

Раніше співачка Lama замилувала рідкісним фото з коханим і розповіла про особливу дату.

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