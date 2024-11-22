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На Харківщині поліція затримала підозрюваного в підпалі авто військовослужбовця

Ірина Бура
glavcom.ua
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На Харківщині поліція затримала підозрюваного в підпалі авто військовослужбовця
фото: поліція Харківської області

Обіцяні кошти він так і не отримав

Правоохоронці затримали та оголосили підозру 24-річному чоловікові в підпалі автомобіля військовослужбовця у місті Чугуїв на Харківщині. Про це повідомило Головне управління Нацполіції в Харківській області.

На Харківщині поліція затримала підозрюваного в підпалі авто військовослужбовця фото 1
фото: поліція Харківської області

«20 листопада вночі до Чугуївського районного управління надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць міста горить військовий автомобіль. Пожежу загасили, а під час огляду місця події поліцейські виявили докази, які вказували на умисний підпал автомобіля. Менш ніж за добу оперативники встановили особу палія та затримали його», – йдеться у дописі.

На Харківщині поліція затримала підозрюваного в підпалі авто військовослужбовця фото 2
фото: поліція Харківської області

Підозрюваний – 24-річний чоловік, який на початку року звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння майнових злочинів.

На Харківщині поліція затримала підозрюваного в підпалі авто військовослужбовця фото 3
фото: поліція Харківської області

«Фігурант активно шукав легкого заробітку в Телеграм-каналах. На одному з таких ресурсів йому запропонували 1200 доларів винагороди за співпрацю. Використовуючи легкозаймисту суміш, чоловік підпалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ. Транспортний засіб був припаркований у дворі багатоповерхівки. Обіцяні кошти він так і не отримав», – розповіли правоохоронці.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Нагадаємо, у Рівному завершили розслідування стосовно двох місцевих жителів, які здійснили серію підпалів авто Сил оборони. Фігурантів затримали ще у липні цього року на території області. Обоє вже відбували покарання за вчинення грабежів та крадіжок.

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Теги: суд автомобіль Харківщина розслідування поліція чоловік

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