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На Київщині сталася смертельна аварія (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Київщині сталася смертельна аварія (фото)
28-річний водій Porsche скоїв наїзд на пішохода
фото: пресслужба поліції

Внаслідок дорожньо-транспортної події 50-річний чоловік загинув на місці

На автодорозі Київ-Бориспіль в напрямку столиці сталася аварія, в якій загинув пішохід. Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.

Попередньо встановлено, що пішохід перетинав проїзну частину у невстановленому місці. «Аварія трапилась на автодорозі Київ - Бориспіль в напрямку столиці. Правоохоронці попередньо встановили, що 28-річний водій Porsche скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину у невстановленому місці. Внаслідок дорожньо-транспортної події, 50-річний чоловік загинув на місці», –йдеться у повідомленні.

На Київщині сталася смертельна аварія (фото) фото 1

Слідчі слідчого управління поліції Київської області, розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 2 ст. 286 ККУ).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у місті Вишневе, що на Київщині, сталася смертельна аварія. Водій вантажівки не встиг загальмувати біля пішохідного переходу і збив чоловіка. Від отриманих травм пішохід загинув на місці. 

Теги: вантажівки водій аварія розслідування чоловік пішохід ДТП

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