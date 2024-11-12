Рідкісне явище в історії. Глава Англіканської церкви йде у відставку

Це перший випадок в історії, коли англіканський архиєпископ подав у відставку через скандал з насильством

Архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі 12 листопада подав у відставку. Це сталося після публікації, автори якої розкритикували духовного лідера Велбі за замовчування даних про випадки сексуального насильства над хлопчиками.

Як йдеться в офіційній заяві Велбі, «він іде у відставку в скорботі разом з усіма жертвами й тими, хто пережив абʼюз».

Як повідомив Reuter, Джастіна Велбі закликали піти у відставку після оприлюднення звіту, в якому йшлося, що архиєпископ не вжив достатніх заходів для покарання Джона Сміта – британського адвоката, який керував християнськими літніми таборами для дітей в графстві Дорсет. Там також працював Велбі до свого посвячення.

Сміта звинувачують у тому, що починаючи з 1970-х років він жорстоко поводився з дітьми, які потрапляли до таборів. Протягом 40 років від побиття та розбещування постраждали понад 100 хлопчиків і підлітків. У 1984 році чоловік переїхав до Африки та, ймовірно, продовжував знущатися з неповнолітніх, допоки не помер у 2018 році.

У сзаяві про відставку Велбі визнав, що має «взяти на себе особисту та інституційну відповідальність» за відсутність дій щодо цих «огидних зловживань».

Як зазначають у церковній спільноті, це перший випадок в історії, коли англіканський архиєпископ подав у відставку через скандал з насильством.