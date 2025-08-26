Головна Скотч Шоу-біз
Відомий саксофоніст, який співпрацював з Ziferblat, доєднався до ЗСУ

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Молодий артист брав участь в багатьох міжнародних фестивалях
фото: Instagram/andrii_barmalii

Андрій Бармалій вперше показав себе у військовій формі

Український музикант, саксофоніст та композитор Андрій Бармалій (Andrii Barmalii, справжнє прізвище – Мартиненко) опублікував в соцмережах нове селфі. Молодий артист, якого часто у творчій тусовці називають «генієм саксофона», позував у військовій формі, на правому боці вишито «Збройні сили України». Про це з посиланням на Instagram музиканта повідомляє «Главком».

Андрій Бармалій лаконічно підписав публікацію: «Бажаю здоров'я». Він не став розкривати подробиць, де зараз проходить військовий вишкіл. За лічені години фотографія саксофоніста набрала тисячі лайків. Деякі з них поставили представники українського шоу-бізнесу. Серед них, зокрема, співачки Kola, Dorofeeva, режисер Алан Бадоєв, стендапер Антон Тимошенко, співака Wellboy, Влад Дарвін та інші.

Шанувальники та підписники Андрія Бармалія підтримали його в коментарях. 

  • Я була раз на вашому концерті, і хочу точно ще. Повертайтесь цілими і здоровими!
  • Гарної бригади і міцного здоров’я!
  • Будь ласка, бережіть себе! Най татуха, що била моя сестра буде оберегом. Щоб усі ми, у майбутньому, ще не раз почули ваш електросакс. 
Андрій Бармалій доєднався до лав ЗСУ
Андрій Бармалій доєднався до лав ЗСУ
фото: Instagram/andrii_barmalii

Andrii Barmalii відомий своєю експериментальною музикою та перформансами, які поєднують джаз, електроніку, рок та хіп-хоп. Його стиль називають чуттєвою електронно-експресивною музикою, де технології переплітаються з живою емоцією. У 2023 році артист презентував дебютний альбом autoportrack та кліп «Я нормально». А згодом масштабний імерсивний акт «До Ля», який об’єднав майже два десятки композицій та кілька десятків митців на сцені.

Музикант виступав на багатьох міжнародних фестивалях, презентував власні експериментальні програми. Andrii Barmalii також активно співпрацював з українськими артистами та колективами. У 17 років виступав з Ziferblat (представники від України на Євробаченні-2025), мав проєкти з Hyphen Dash, CHUBAREENE, «Тонка», Otoy та іншими. Разом зі Стасом Корольовим мобілізований саксофоніст записав трек «Повітряна тривога».

Andrii Barmalii виступав на київському концерті Наді Дорофєєвої в «Палаці Спорту»
Andrii Barmalii виступав на київському концерті Наді Дорофєєвої в «Палаці Спорту»
фото: Instagram/andrii_barmalii

На початку 2025 року митець створив саундтрек до документальної стрічки «Одного літа в Україні», яка розповідає про іноземних добровольців у складі Міжнародного легіону. Сам Barmalii неодноразово наголошував, що музика для нього – спосіб пізнавати світ і передавати власні відчуття через звук.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що на початку цього року вокаліст гурту Nazva мобілізувався до ЗСУ. А цього літа барабанщик гурту «Жадан і Собаки» Віталій Бронішевський мобілізувався до лав Національної гвардії України.

