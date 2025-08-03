Відомий рок-музикант випустив пісню про мужність українських пілотів

Пісня Олександра Ремеза «Любов до неба» прославляє українську авіацію

До Дня Повітряних сил платформа «Культурні сили» випустила нову пісню військовослужбовця та артиста Олександра Ремеза «Любов до неба», в якій він висловив своє щире захоплення боротьбою українських пілотів. Про це повідомляє «Главком».

«Повітряні сили – це еліта, фахівці вищого гатунку. Це шалений драйв і в той самий час спокій для миттєвого прийняття правильних рішень. Мене ще на початку повномасштабного вторгнення вражали відео з Привидом Києва, як він збивав ворожі літаки і потім ще робив піке в повітрі – вільний і могутній сталевий хижак. Це небезпека, страшенний ризик, вдача, могутність і водночас насолода від небесної стихії, яка вже стала рідною», – розповів артист.

Пісня про тих, хто береже нас із неба

«Як будь-який солдат, я вдячний Повітряним силам за підтримку з неба. А як громадянин України я вдячний за чисте небо над головами цивільних, наших родин, друзів, волонтерів», – додав Олександр Ремез.

Олександр Ремез – учасник Культурного десанту, постійно виступає з концертами на фронті. Із початком повномасштабного вторгнення приєднався до київської тероборони, а згодом брав участь у бойових діях на Луганщині, де отримав поранення. У цивільному житті – музикант, співак, лідер рокабілі гурту RvB («Руки'в Брюки»), співавтор музичних фестивалів, шоу «Епоха Джазу» та Kyiv Rhythm Kings.

«Культурні сили» – міжнародна платформа співпраці військових митців, культурних діячів, громадськості, бізнесу та міжнародних партнерів, що використовує силу культури для відповіді на актуальні виклики війни. Платформа розвиває мілітарну культуру, посилює морально-психологічну підтримку військових, займається культурною дипломатією та проводить інформаційні кампанії через інструменти культури. До платформи входять проєкти: «Культурний десант», «Книга на фронт», «Фронтова студія», «Оркестр 59» та інші.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав військових, які служать у Повітряних силах Збройних Сил України.

День Повітряних сил Збройних сил України щорічно відзначається в першу неділю серпня. У 2025 році ця дата припадає на 3 серпня. У цей день вшановують військових, які служать у Повітряних силах ЗСУ, а також ветеранів, що присвятили своє життя службі в цих підрозділах. У мирний період свято доповнюється показовими виступами авіаційної техніки та майстерністю льотчиків.

Сьогодні чудова нагода привітати тих, хто боронить нашу державу у Повітряних силах Збройних сил України. Більше про історію свята та оригінальні способи привітань читайте в матеріалі від «Главкома».

Під час російсько-української війни військовослужбовці Повітряних сил – льотчики, інженери, фахівці зенітно-ракетних, радіотехнічних та спеціальних військ – щоденно демонструють високий рівень майстерності у найскладніших бойових умовах. Вони мужньо захищають повітряний простір України, ефективно відбиваючи постійні ракетні й авіаційні атаки ворога, та сміливо беруть участь у повітряних боях із загарбниками, завдаючи їм потужних ударів з неба.