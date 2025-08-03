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Відомий рок-музикант випустив пісню про мужність українських пілотів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Відомий рок-музикант випустив пісню про мужність українських пілотів
Олександр Ремез – учасник Культурного десанту, представив нову пісню
фото з відкритих джерел

 Пісня Олександра Ремеза «Любов до неба» прославляє українську авіацію

До Дня Повітряних сил платформа «Культурні сили» випустила нову пісню військовослужбовця та артиста Олександра Ремеза «Любов до неба», в якій він висловив своє щире захоплення боротьбою українських пілотів. Про це повідомляє «Главком».

«Повітряні сили – це еліта, фахівці вищого гатунку. Це шалений драйв і в той самий час спокій для миттєвого прийняття правильних рішень. Мене ще на початку повномасштабного вторгнення вражали відео з Привидом Києва, як він збивав ворожі літаки і потім ще робив піке в повітрі – вільний і могутній сталевий хижак. Це небезпека, страшенний ризик, вдача, могутність і водночас насолода від небесної стихії, яка вже стала рідною», – розповів артист.

Пісня про тих, хто береже нас із неба

 

«Як будь-який солдат, я вдячний Повітряним силам за підтримку з неба. А як громадянин України я вдячний за чисте небо над головами цивільних, наших родин, друзів, волонтерів», – додав Олександр Ремез.

Олександр Ремез – учасник Культурного десанту, постійно виступає з концертами на фронті. Із початком повномасштабного вторгнення приєднався до київської тероборони, а згодом брав участь у бойових діях на Луганщині, де отримав поранення. У цивільному житті – музикант, співак, лідер рокабілі гурту RvB («Руки'в Брюки»), співавтор музичних фестивалів, шоу «Епоха Джазу» та Kyiv Rhythm Kings.

«Культурні сили» – міжнародна платформа співпраці військових митців, культурних діячів, громадськості, бізнесу та міжнародних партнерів, що використовує силу культури для відповіді на актуальні виклики війни.

Платформа розвиває мілітарну культуру, посилює морально-психологічну підтримку військових, займається культурною дипломатією та проводить інформаційні кампанії через інструменти культури.

До платформи входять проєкти: «Культурний десант», «Книга на фронт», «Фронтова студія», «Оркестр 59» та інші.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав військових, які служать у Повітряних силах Збройних Сил України. 

День Повітряних сил Збройних сил України щорічно відзначається в першу неділю серпня. У 2025 році ця дата припадає на 3 серпня. У цей день вшановують військових, які служать у Повітряних силах ЗСУ, а також ветеранів, що присвятили своє життя службі в цих підрозділах. У мирний період свято доповнюється показовими виступами авіаційної техніки та майстерністю льотчиків.

Сьогодні чудова нагода привітати тих, хто боронить нашу державу у Повітряних силах Збройних сил України. Більше про історію свята та оригінальні способи привітань читайте в матеріалі від «Главкома».

Під час російсько-української війни військовослужбовці Повітряних сил – льотчики, інженери, фахівці зенітно-ракетних, радіотехнічних та спеціальних військ – щоденно демонструють високий рівень майстерності  у найскладніших бойових умовах. Вони мужньо захищають повітряний простір України, ефективно відбиваючи постійні ракетні й авіаційні атаки ворога, та сміливо беруть участь у повітряних боях із загарбниками, завдаючи їм потужних ударів з неба.

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Теги: свята Володимир Зеленський артист співак пісня свято музикант Повітряні сили ЗСУ

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