Міноборони модернізує військову форму

Міністерство оборони України посилює співпрацю з виробниками та постачальниками речового забезпечення для ЗСУ

Міністерство оборони України разом з виробниками та постачальниками речового забезпечення для Збройних сил України модернізують військову форму задля підвищення її зручності та зносостійкості. Про це повідомляє Міністерство оборони.

На нараді за участі представників українського бізнесу, Центрального управління розвитку матеріального забезпечення та закупівельної агенції Міноборони «Державний оператор тилу» обговорили модернізацію тканин та матеріалів для військової форми та впровадження новітніх технологій обробки, які підвищують міцність і зносостійкість продукції.

Учасники зустрічі за участі представників українського бізнесу, Центрального управління розвитку матеріального забезпечення та закупівельної агенції Міноборони «Державний оператор тилу» фото: Міністерство оборони України

Учасники зустрічі також проаналізували ефективність нових зразків спорядження в реальних бойових умовах.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков підкреслив важливість забезпечення військових сучасним, якісним і безпечним спорядженням, яке відповідатиме вимогам сучасного збройного конфлікту.

«Ми маємо забезпечити наших захисників найкращими матеріалами і технологіями, що підвищать їх бойову готовність та комфорт у найскладніших умовах. Спільно з виробниками ми будемо впроваджувати інноваційні рішення, що відповідають сучасним вимогам», – наголосив Дмитро Кліменков.

Міністерство оборони України акцентує на важливості співпраці з українським бізнесом для впровадження інновацій і забезпечення високого рівня оснащення для військовослужбовців ЗСУ.

Нагадаємо, Міноборони України оголосило про початок проведення військових випробувань нових зразків одягу для забезпечення військовослужбовців ЗСУ. Йдеться про маскувальний костюм (Тип 2), зимову шапку та спеціальний зимовий костюм. Центральне управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони розробило технічні описи для дослідних партій цих предметів. Вони доступні на порталі «Партнер МОУ» у розділі «Корисна інформація» (підрозділ «Технічні специфікації Міністерства оборони України на предмети для речового забезпечення»). Випробування мають на меті оцінити нові зразки військового спорядження та їх відповідність вимогам сучасних умов служби в ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України розпочало тестування нових зразків демісезонної та зимової форми для військовослужбовиць. За словами пресслужби, наразі тривають польові випробування демісезонної форми для жінок. А перші зразки зимової форми підготовлені до науково-дослідних випробувань.

До слова, у липні 2023 року Міністерство оборони презентувало оновлену літню польову жіночу форму одягу. У серпні Міноборони офіційно затвердило зразок-еталон костюма літнього польового для військовослужбовиць ЗСУ