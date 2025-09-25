Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Відомий продюсер натякнув на повернення шоу «Танці з зірками» в ефір

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Останній епізод телепроєкту вийшов на початку грудня 2021 року
фото: Instagram/zavaduk

Володимир Завадюк упродовж п'яти сезонів був керівником телешоу

Телевізійний продюсер Володимир Завадюк згадав осінь 2021 року, коли працював над восьмим сезоном телешоу «Танці з зірками». Керівник телепроєкту не проти, аби програма повернулась в етер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Завадюка.

Продюсер наголосив, що він працював без вихідних 14 тиждень поспіль. Втім Завадюк запевнив, він обожнював той час, кожен прямий ефір.

«Скільки на паркеті було кохання, пристрасті, сліз, відчаю та щастя. Та, головне, кохання. Як же мені пощастило створювати це шоу для вас і бути дотичним до легенди. Як багато зірок він народив – скільком дав шанс. З того часу багато чого змінилося», – написав продюсер.

Володимир Завадюк, який працював на шоу «Голос країни», поцікавився в шанувальників та знаменитостей, чи хотіли б вони побачити повернення телепроєкту на екрани. Водночас продюсер сам відповів на своє запитання.

«Я б так, це будо б ідеальним фіналом. Та новим початком. Нехай так і буде», – зізнався Завадюк.

Продюсер поділився архівними фотографіями зі зйомок восьмого сезону «Танці з зірками». На них, зокрема, Завадюк позував з фронтвумен гурту Kazka Олександрою Заріцькою, хореографом Максимом Чмерковським, телеведучою Іванною Онуфрійчук. Вони і не тільки відреагували на зворушливі спогади продюсера.

  • Це було б неймовірно, – Олександра Заріцька.
  • Сумую за тобою, Володимире, і сумую за моєю українською родиною «Танці з зірками». Не можу повірити, що минуло 4 роки, і я сподіваюся побачити тебе дуже скоро, – Максим Чмерковський.
  • Втома, після якої хотілося жити – сказано прямо в серденько.Про це мріє зараз кожен, – Іванна Онуфрійчук.
  • Дуже би хотіли! І «Танці», «Голос» і авжеж «Голос діти» – це все ментальні ліки для людей, – дружина співака Дмитра Монатіка, продюсерка Ірина Монатік.
  • Ти завжди тонко відчуваєш, чого хоче глядач. Тому твої проєкти завжди торкаються сердець, – артистка балету Катерина Кухар.
Володимир Завадюк з Олександрою Заріцькою (ліворуч) та Іванною Онуфрійчук
Володимир Завадюк з Олександрою Заріцькою (ліворуч) та Іванною Онуфрійчук
фото: Instagram/zavaduk
Володимир Завадюк з учасниками шоу та членами команди
Володимир Завадюк з учасниками шоу та членами команди
фото: Instagram/zavaduk

Зазначимо, що переможцями першого сезону (2006) шоу «Танці з зірками»стали на той момент комік, а нині президент України Володимир Зеленський та хореографиня Олена Шоптенко. У восьмому сезоні тріумфував актор Артур Логай та танцівниця Анна Кареліна.

Раніше «Главком» розповідав, в яких образах з'явились знаменитості на церемонії відкритті 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Водночас розпочались зйомки романтичної комедії «Потяг «Червона рута»».

Читайте також:

Теги: телебачення Танці з зірками Володимир Завадюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Відомий продюсер натякнув на повернення шоу «Танці з зірками» в ефір
Відомий продюсер натякнув на повернення шоу «Танці з зірками» в ефір
Атмосфера та образи знаменитостей на відкритті 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю (фото)
Атмосфера та образи знаменитостей на відкритті 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю (фото)
Віталій Козловський оголився у ванній та зробив заяву. Знаменитості відреагували
Віталій Козловський оголився у ванній та зробив заяву. Знаменитості відреагували
Напівоголена Надя Дорофєєва зізналась, яку обіцянку дала собі
Напівоголена Надя Дорофєєва зізналась, яку обіцянку дала собі
Жити за 500 грн в місяць? Риммі Зюбіній довелося пояснювати свої слова, які спровокували хейт
Жити за 500 грн в місяць? Риммі Зюбіній довелося пояснювати свої слова, які спровокували хейт
Олег Винник повернувся до російськомовних пісень. Головна «вовчиця» підтримала співака (відео)
Олег Винник повернувся до російськомовних пісень. Головна «вовчиця» підтримала співака (відео)

Новини

В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Сьогодні, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Вчора, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua