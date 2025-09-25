Відомий продюсер натякнув на повернення шоу «Танці з зірками» в ефір

Останній епізод телепроєкту вийшов на початку грудня 2021 року

Володимир Завадюк упродовж п'яти сезонів був керівником телешоу

Телевізійний продюсер Володимир Завадюк згадав осінь 2021 року, коли працював над восьмим сезоном телешоу «Танці з зірками». Керівник телепроєкту не проти, аби програма повернулась в етер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Завадюка.

Продюсер наголосив, що він працював без вихідних 14 тиждень поспіль. Втім Завадюк запевнив, він обожнював той час, кожен прямий ефір.

«Скільки на паркеті було кохання, пристрасті, сліз, відчаю та щастя. Та, головне, кохання. Як же мені пощастило створювати це шоу для вас і бути дотичним до легенди. Як багато зірок він народив – скільком дав шанс. З того часу багато чого змінилося», – написав продюсер.

Володимир Завадюк, який працював на шоу «Голос країни», поцікавився в шанувальників та знаменитостей, чи хотіли б вони побачити повернення телепроєкту на екрани. Водночас продюсер сам відповів на своє запитання.

«Я б так, це будо б ідеальним фіналом. Та новим початком. Нехай так і буде», – зізнався Завадюк.

Продюсер поділився архівними фотографіями зі зйомок восьмого сезону «Танці з зірками». На них, зокрема, Завадюк позував з фронтвумен гурту Kazka Олександрою Заріцькою, хореографом Максимом Чмерковським, телеведучою Іванною Онуфрійчук. Вони і не тільки відреагували на зворушливі спогади продюсера.

Це було б неймовірно, – Олександра Заріцька.

Сумую за тобою, Володимире, і сумую за моєю українською родиною «Танці з зірками». Не можу повірити, що минуло 4 роки, і я сподіваюся побачити тебе дуже скоро, – Максим Чмерковський.

Втома, після якої хотілося жити – сказано прямо в серденько.Про це мріє зараз кожен, – Іванна Онуфрійчук.

Дуже би хотіли! І «Танці», «Голос» і авжеж «Голос діти» – це все ментальні ліки для людей, – дружина співака Дмитра Монатіка, продюсерка Ірина Монатік.

Ти завжди тонко відчуваєш, чого хоче глядач. Тому твої проєкти завжди торкаються сердець, – артистка балету Катерина Кухар.

Володимир Завадюк з Олександрою Заріцькою (ліворуч) та Іванною Онуфрійчук фото: Instagram/zavaduk

Володимир Завадюк з учасниками шоу та членами команди фото: Instagram/zavaduk

Зазначимо, що переможцями першого сезону (2006) шоу «Танці з зірками»стали на той момент комік, а нині президент України Володимир Зеленський та хореографиня Олена Шоптенко. У восьмому сезоні тріумфував актор Артур Логай та танцівниця Анна Кареліна.

