Без Ротару, але з сином Зінкевича. Зірковим заходом стартували зйомки особливого фільму (фото)

На урочистий початок знімального процесу завітали, зокрема, представники естради

До 35-ї річниці Незалежності України та 55-річчя легендарного фільму-концерту «Червона рута», який часто називають першим українським мюзиклом, розпочались активні зйомки романтичної комедії «Потяг «Червона рута»». Серед зіркових гостей урочистого заходу оголошення про роботу над проєктом був помічений і молодший син титулованого співака, Героя України, Василя Зінкевича, Богдан. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Film.Ua Distribution.

Богдан Зінкевич позував разом зі знімальною групою майбутнього фільму. В списку акторів, продюсерів та авторів сценарію його ім'я не значиться. Ймовірно він представляв батька, який в 1971 році зіграв головну чоловічу роль у фільмі «Червона рута». Жіноча ж головна роль була в Софії Ротару. До речі, вже в цьому десятилітті і вона, і Василь Зінкевич отримали з рук президента України Володимира Зеленського нагороду «Національна легенда України». Софія Михайлівна у 2021 році, Василь Іванович – 2025-го.

Богдан Зінкевич на заході з приводу старту зйомок фото: Facebook/FILM.UA.Group.Distribution

Богдан Зінкевич (знизу ліворуч) з командою та гостями фільму «Потяг «Червона рута»» фото: Facebook/FILM.UA.Group.Distribution

Перед гостями заходу з нагоди старту зйомок на сцені виступили Ірина Білик, Наталія Могилевська, Олександр Пономарьов, Фагот (Олег Михайлюта з гурту «ТНМК») та Євген Філатов (гурт The Maneken).

Знаменитості виступили перед гостями та знімальною групою стрічки фото: Facebook/FILM.UA.Group.Distribution

Олег Михайлюта, Ірина Білик, Євген Філатов та Роман Луцький фото: Facebook/FILM.UA.Group.Distribution

«Потяг «Червона рута»» – третя стрічка у франшизі про потяги продюсерів Юрія Горбунова та Зої Сошенко. «Потяг до Різдва» вийде в кінотеатрах 1 грудня. А наприкінці минулого року глядачі побачили «Потяг у 31 грудня». Режисером нового фільму став Олексій Єсаков, оператором-постановником Юрій Король.

В кадрі з'являться чимало знаменитостей. Серед них, зокрема, Олександр Рудинський, Станіслав Боклан, Катерина Кузнецова, Роман Луцький, Катерина Варченко, В'ячеслав Довженко, Олеся Самаєва, Лілія Ребрик, Анна Кузіна, Юрій Горбунов, Михайло Хома (лідер гурту Dzidzio) та інші.

«За сюжетом колишній провідник Микола Іванович та пасажири легендарного потяга вирушають у рейс, який подарує комусь нові почуття, комусь – шанс переосмислити стосунки, а комусь – непросте випробування», – йдеться в короткому описі сюжету фільму.

Акторка Катерина Кузнецова фото: Facebook/FILM.UA.Group.Distribution

«Червона рута» – одна з перших стрічок, що популяризувала естрадну музику в радянському кіно. У центрі сюжету – історія студентів, які приїжджають на відпочинок у Карпати, де розгортаються романтичні події, дружні пригоди та звучать пісні у виконанні тодішніх молодих зірок. Головними виконавцями стали Софія Ротару та Василь Зінкевич, разом з ансамблем «Смерічка» й Назарієм Яремчуком.

Саме у фільмі пролунала легендарна композиція «Червона рута» Володимира Івасюка, що згодом стала символом української естради. Стрічка мала величезний успіх, зробила виконавців справжніми зірками й відкрила нову сторінку в розвитку української популярної музики.

