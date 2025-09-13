Українських дітей показують по ірландському телебаченні як героїв. Посол пояснила феномен

Лариса Гераська: Багато українських дітей вже перфектно говорять ірландською мовою, яку самі ірландці не дуже добре знають

Українці, які через війну знайшли прихисток у Ірландії, доволі непогано інтегровані в місцеве суспільство. Багато українських дітей перфектно говорять ірландською мовою, яку самі ірландці не дуже добре знають. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповіла посол України в Ірландії Лариса Герасько.

«Їх (дітей, – ред.) тут показують на телебаченні, як героїв цієї країни. Напевне, вони будуть залишатися. Це буде дуже прикро. Звичайно, держава буде працювати над тим, щоб українці поверталися додому. Нам необхідно, щоб наші люди повернулися. Але чим довше буде продовжуватися війна, тим більше людей будуть інтегруватися. Все це, на жаль, природній процес. Запобігти цьому ми можемо лише тоді, коли закінчиться війна, створивши умови для повернення, реінтеграції українців додому», – пояснила Лариса Герасько.

«Навіть зараз ми бачимо по соціальних мережах, що існує, я б не сказала, що прірва, але розрив, між українцями, які під час війни залишаються в Україні, і тими, які перебувають за кордоном. І це доведеться долати», – додала дипломатка.

Нагадаємо, за даними посольства України в Ірландії, зараз в країні проживає під тимчасовим захистом орієнтовно 80 тис. українців. Українці складають 2% населення Ірландії.

Також 14 березня 2024 року в Ірландії набули чинності нові правила надання житла і соціальної допомоги для новоприбулих біженців з України. Відтепер новоприбулим українцям надаватимуть тимчасове житло не більше ніж на 90 днів. У центрах розміщення біженців забезпечуватимуть харчуванням, пранням та іншими необхідними послугами. Зміниться також принцип надання фінансової допомоги.

Відтепер під час перебування в центрах розміщення українці отримуватимуть щотижневу допомогу в розмірі 38,80 євро (1600 грн) на дорослого та 29,80 євро (1250 грн) на дитину. Зміни стосуватимуться лише тих українців, які прибуватимуть до Ірландії після 14 березня. Їм будуть доступні для розміщення на 90 днів нові центри.