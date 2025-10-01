«Це була свідома позиція». Продюсер Ірини Білик пояснив, чому вона почала співати російською

З Юрієм Нікітіним артистка співпрацює понад 30 років

Музичний продюсер Юрій Нікітін пояснив, чому співачка Ірина Білик на початку нульових випустила перший російськомовний альбом. Хоча до цього в її дискографії було сім україномовних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-каналі Аліни Доротюк.

Нікітін наголосив, що співпрацю він та Ірина Білик розпочинали в 1990 році, в Радянському Союзі. Попри те, що артистка писала на той час композиції і російською, і українською, творчий тандем мав свідому позицію.

«Ми домовились, що будуватимемо кар'єру українською мовою. Можна сказати, що ця позиція була сміливою. Спілкування в Києві тоді було переважно російською. Коли ми говорили індустрії, медіа, що будуємо кар'єру українською, нам казали: «Якою мовою? Ви нічого не плутаєте?». Ми домовилися, що перші десять років кар'єри будуть українською мовою», – розповів Нікітін.

За словами продюсера, тоді це було вигідно з двох боків: популяризація української культури і бізнес розрахунок. За перше десятиліття Білик написала чимало російськомовних пісень. То ж було вирішено переходити до другого етапу. За словами Нікітіна, це не було спричинено запитом аудиторії, яка на той час почала слухати більше російськомовних пісень, зокрема, артистів з РФ.

«Ні, ми не піддалися. Це була свідома позиція. Тоді суспільство було двомовним, не було радикальних коливань. Якийсь дуже суттєвий час творчості ми віддали українській мові. Потім так само російській. Це тоді було нормально і природно», – підсумував Нікітін.

Зазначимо, що напередодні продюсер подарував Ірині Білик авторські права на всі її композиції. «Найцінніший подарунок у ювілейний рік», – написала на початку вересня співачка, якій у квітні виповнилось 55 років.

Ірина Білик на початку своєї кар'єри скриншот: Youtube/alina_dorotiuk

Архівне фото продюсера та співачки фото: Instagram/yuriynikitin

