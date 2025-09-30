Росія засудила оперну співачку Марію Максакову до 4,5 років вʼязниці за підтримку ЗСУ

Кримінальну справу проти Максакової росіяни порушили у вересні 2024 року

Пресненський суд Москви заочно засудив до чотирьох років і шести місяців колонії оперну співачку Марію Максакову-Ігенбергс, звинувачену в закликах «до діяльності проти безпеки РФ» і невиконанні обов'язків так званого іноземного агента. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Також Максаковій на чотири роки заборонили адмініструвати сайти. Прокуратура вимагала для неї п'ять років і два місяці колонії загального режиму.

Кримінальну справу проти Максакової за звинуваченням у закликах проти безпеки Російської Федерації порушили у вересні 2024 року через інтерв'ю співачки українському телеканалу. Слідчі вбачали в ньому «дискредитацію СВО» і «заклики спонсорувати ЗСУ».

У грудні 2024 року суд у Москві заочно заарештував Максакову. У лютому 2025 року стало відомо про нове звинувачення – невиконання вимог до «іноагентів» (частина 2 статті 330 КК).

Міністерство юстиції РФ оголосило Марію Максакову-Ігенберг іноземним агентом у травні 2023 року. Російські суди в листопаді 2023 року двічі штрафували Максакову за порушення законодавства про іноагентів.

Марія Максакова живе в Україні. За даними ЗМІ, вона має громадянство трьох країн: Росії, України та Німеччини.

Нагадаємо, Максакова – колишня солістка Маріїнського театру, 2011 року стала депутатом Держдуми від «Єдиної Росії». У 2016 році виїхала до Києва, відтоді співачка неодноразово публічно критикувала російську владу. Раніше Максакова говорила, що буде «до скону вдячна Україні», яка «визволила її з пащі Левіафана».

Як повідомлялося, оперну співачку і дружину вбитого у Києві російського політика Дениса Вороненкова Марію Максакову позбавили елітної квартири у Москві, яку їй подарував батько. Нерухомість вилучили як речовий доказ у кримінальній справі.