Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія засудила оперну співачку Марію Максакову до 4,5 років вʼязниці за підтримку ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росія засудила оперну співачку Марію Максакову до 4,5 років вʼязниці за підтримку ЗСУ
Оперна співачка неодноразово публічно критикувала російську владу
фото з відкритих джерел

Кримінальну справу проти Максакової росіяни порушили у вересні 2024 року

Пресненський суд Москви заочно засудив до чотирьох років і шести місяців колонії оперну співачку Марію Максакову-Ігенбергс, звинувачену в закликах «до діяльності проти безпеки РФ» і невиконанні обов'язків так званого іноземного агента. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Також Максаковій на чотири роки заборонили адмініструвати сайти. Прокуратура вимагала для неї п'ять років і два місяці колонії загального режиму.

Кримінальну справу проти Максакової за звинуваченням у закликах проти безпеки Російської Федерації порушили у вересні 2024 року через інтерв'ю співачки українському телеканалу. Слідчі вбачали в ньому «дискредитацію СВО» і «заклики спонсорувати ЗСУ».

У грудні 2024 року суд у Москві заочно заарештував Максакову. У лютому 2025 року стало відомо про нове звинувачення – невиконання вимог до «іноагентів» (частина 2 статті 330 КК).

Міністерство юстиції РФ оголосило Марію Максакову-Ігенберг іноземним агентом у травні 2023 року. Російські суди в листопаді 2023 року двічі штрафували Максакову за порушення законодавства про іноагентів.

Марія Максакова живе в Україні. За даними ЗМІ, вона має громадянство трьох країн: Росії, України та Німеччини.

Нагадаємо, Максакова – колишня солістка Маріїнського театру, 2011 року стала депутатом Держдуми від «Єдиної Росії». У 2016 році виїхала до Києва, відтоді співачка неодноразово публічно критикувала російську владу. Раніше Максакова говорила, що буде «до скону вдячна Україні», яка «визволила її з пащі Левіафана».

Як повідомлялося, оперну співачку і дружину вбитого у Києві російського політика Дениса Вороненкова Марію Максакову позбавили елітної квартири у Москві, яку їй подарував батько. Нерухомість вилучили як речовий доказ у кримінальній справі.

Читайте також:

Теги: співачка в'язниця суд росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якщо Путін продовжить війну у 2026 році, то приступить до знищення всього того «економічного підйому з колін»
Схоже, Трампу вже дійшло
31 серпня, 15:03
Сепаратист Олег Царьов та кремлівська оперна діва Анна Нетребко вже «підняли» у Донецьку оперу і взялись за Лондонську
Перший російський «культурний дрон» долетів до Лондона Гібридна війна
11 вересня, 17:30
У своїй проповіді пастор порівнював участь у війні з гріховними спокусами
У Росії пастор отримав чотири роки тюрми за «антивоєнну проповідь»
4 вересня, 08:45
У 2025 році російський уряд планує витратити 66 млрд рублів на програми патріотичного виховання
Розвідка повідомила, як Кремль ідеологічно обробляє дітей
6 вересня, 14:38
Всередині Росії економіка адаптувалася
Чому санкції не зупинили економіку Росії: Forbes розкриває роль фінтеху та тіньової торгівлі
15 вересня, 13:17
Різниця між первинним і вторинним ринком у РФ уже сягає 70-80%
Виручка російських забудовників впала вперше з початку «іпотечного буму»
17 вересня, 08:58
Російський дрон атакував цивільну автівку
На Сумщині росіяни атакували цивільну автівку: загинув чоловік
27 вересня, 13:41
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2025 року
28 вересня, 08:23
Більшість із цих компаній мають оборот до 10 млн грн
Скільки компаній позбулося «російського сліду»: статистика за 2025 рік
Вчора, 09:18

Політика

Росія засудила оперну співачку Марію Максакову до 4,5 років вʼязниці за підтримку ЗСУ
Росія засудила оперну співачку Марію Максакову до 4,5 років вʼязниці за підтримку ЗСУ
«У тебе жалюгідний вигляд». Трамп розкрив деталі розмови з Путіним на Алясці
«У тебе жалюгідний вигляд». Трамп розкрив деталі розмови з Путіним на Алясці
Фінляндія направить до Данії свої війська для боротьби з безпілотниками
Фінляндія направить до Данії свої війська для боротьби з безпілотниками
Келлог пояснив, навіщо США контактують з Лукашенком
Келлог пояснив, навіщо США контактують з Лукашенком
У Парижі посол Південно-Африканської республіки викинувся з вікна готелю
У Парижі посол Південно-Африканської республіки викинувся з вікна готелю
Глава Пентагону наказав американським генералам готуватися до війни
Глава Пентагону наказав американським генералам готуватися до війни

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Сьогодні, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua