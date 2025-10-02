Володарка титулу «Міс Україна» наважилась шукати кохання на шоу «Холостяк»

Софія Шамій стала першою учасницею 14-го сезону популярного телешоу, яку показали продюсери

Переможниця конкурсу краси «Міс Україна-2023» стала однією з учасниць романтичного телешоу «Холостяк-14». Вона претендуватиме на серце актора Тараса Цимбалюка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал СТБ.

В одному з останніх рекламних тизерів шоу «Холостяк-14» показано момент знайомства Софії з Тарасом Цимбалюком. У своєму зверненні Шамій каже, що чоловіки часто сприймають її тільки як «Міс», і вона хоче щирості та можливості бути просто собою. Користувачі соцмереж по-різному поставилися до появи в новому телесезоні телешоу, прем’єра якого запланована на 17 жовтня. Відео з Тарасом та Софією менш ніж за добу набрало понад 400 тисяч переглядів.

Знову прийдуть за піаром. Ну що ж, шоу є шоу.

От вже перша, яка точно не в фіналі. Тут вже зрозуміло, що фіналістка десь в кінці непримітно буде мелькати до самого фіналу.

Не показуйте героїнь до початку, хочу більше інтриг.

За чим Софія пішла – це її справа. Але писати бруд на людину, якої навіть не знаєте – низько.

Ну так, звичайно.Вони прийшли туди за коханням. Що Цимбалюк, що «Міс Україна» . Піарщики в них працюють на всі 100%.

Софія Шамій народилася в Києві, в родині українки та йорданця. У 2023 році вона отримала титул «Міс Україна», хоча конкурс проходив тоді під час скандалів. Деяких учасниць звинувачували в ескорті. Представляла Україну на конкурсі «Міс Світу 2023», який проходив на початку 2024 року в Індії. Софія потрапила до Топ-40. Крім загальної участі, Софія також була визнана у номінації Beauty with a Purpose («Краса з метою») – один із важливих блоків на конкурсі, що пов’язує красу з соціальною місією та благодійністю.

Учасниця шоу «Холостяк-14» навчається на економічному факультеті Києво-Могилянської академії, захоплюється малюванням, дефіле, фотомистецтвом.

Щодо Тараса Цимбалюка, то він відомий своїми ролями в українських серіалах і фільмах, серед яких «Спіймати Кайдаша», «Коли ти вийдеш заміж?» та інших. Раніше «Главком» писав, що Цимбалюк відреагував на обурення військового з «Азова», актора Данііла Мірешкіна.