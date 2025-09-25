Головна Скотч Шоу-біз
Холостяк Тарас Цимбалюк зухвало порушив дрескод Одеського міжнародного кінофестивалю (фото)

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Тарас Цимбалюк (праворуч) обрав для культурної події одяг вуличної стилістики
фото: Instagram/fg_kyiv_art_go

Актор завітав на урочистий захід в шапці та спортивній куртці

Головний герой романтичного телешоу «Холостяк-14» Тарас Цимбалюк став гостем церемонії відкриття 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю (далі ОМКФ). Актор здивував стилем і деяких своїх колег, зокрема, народну артистку України Ольгу Сумську. Про це повідомляє «Главком».

«Будь ласка, зверніть увагу, що дрескод церемонії цього року – cocktail», – таке побажання від організаторів ОМКФ отримали гості церемонії у своїх запрошеннях. Це вишуканий, але не надто офіційний варіант, що балансує між діловим та вечірнім стилем. Втім, 35-річний герой шоу «Холостяк-14» завітав на церемонію, яка пройшла в одній з елітних івент-локацій Києва, зовсім в іншому образі.

Перед камерами Тарас Цимбалюк позував в джинсах, білій футболці, спортивній синьо-білій куртці та шапці. Замість туфель актор обрав кросівки. Серед гостей Цимбалюк знатно виділявся. Хоча, традиційно, далеко не всі запрошені, включно зі знаменитостями, були в заявленому стилі.

Тарас Цимбалюк (ліворуч) з колегами
Тарас Цимбалюк (ліворуч) з колегами
фото: Instagram/yulianna_khodakovska

Акторка Ольга Сумська підтримує теплі стосунки з Тарасом Цимбалюком. Вони співпрацювали в різних проєктах, грають в спільній виставі і часто перетинаються на різних заходах. В коментарі «Главкому» Ольга Сумська прокоментувала стиль Тараса Цимбалюка на ОМКФ.

«А ви знаєте, він розбавив це. Він має на це право, він сьогодні епатує. Може прийти і в смокінгу. Ми його, до речі, звикли бачити в ньому. А сьогодні він з'явився в такому легкому спортивному стилі. Це круто», – зауважила Ольга Сумська.

Ольга Сумська (ліворуч) з колегами
Ольга Сумська (ліворуч) з колегами
фото: Instagram/olgasumska

16-й Одеський міжнародний кінофестиваль приходить з 24 вересня по 4 жовтня у Києві. Під час повномасштабної війни він тимчасово змінив локацію. Індустріальна секція Film Industry Office триватиме з 26 вересня до 2 жовтня та включатиме пітчинги, проєктні презентації, дискусії про законодавство й нові формати кіно, зокрема, із застосуванням штучного інтелекту.

Покази фільмів проходитимуть у столичних кінотеатрах «Жовтень» та «Оскар» (станція метро «Палац Спорту»). Детальніше про церемонію відкриття читайте в наступних матеріалах.

Раніше «Главком» розповідав, що оголошено фільм, який представлятиме Україну на кінопремії «Оскар-2026». Водночас розпочались зйомки романтичної комедії «Потяг «Червона рута»».

Ольга Сумська Тарас Цимбалюк ОМКФ кіно

