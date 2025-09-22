«Запрошу всю родину». Ауріка Ротару розказала, як святкуватиме 45-річчя творчості великим концертом (ексклюзив)

Народна артистка зустріне своє 67-річчя на сцені Жовтневого палацу 22 жовтня в колі друзів та родини

Рівно за місяць, 22 жовтня, народна артистка України Ауріка Ротару відзначатиме 67-річчя. В цей день народна артистка України проведе концерт в столиці, який буде присвячений 45-річчю творчої діяльності. «Главком» дізнався в Ауріки Михайлівни про відомих гостей ювілейного концерту, чи будуть серед них знамениті родичі, творчі плани та хто зараз допомагає артистці по господарству.

Ауріка Ротару вийде на сцену не одна. Компанію їй складуть зіркові друзі, які також виконають відомі багатьом українцям композиції.

«Будуть Іво Бобул, Петро Чорний, гурт «Лісапетний батальйон». Може, буде ще хтось з молодих виконавців. Поки точно не знаємо. Але точно знаємо, що 22 жовтня буде концерт в МЦКМ. Всіх запрошую», – зазначила Ротару.

Артистка запросила на концерт не лише шанувальників та друзів, але й родину. Прямо відповідати, чи завітає до МЦКМ її легендарна сестра Софія Ротару, Ауріка Михайлівна не стала. Лише сказала: «Побачимо». Раніше у своїх інтерв'ю артистка наголошувала – Софія Ротару живе у своєму будинку під Києвом, але більше за неї вона нічого сказати не може.

«Я запрошу всю родину. Якщо в когось вийде приїхати з Чернівців, бо всі живуть там. Брати там, сестра Ліда там. Найстарша сестра Зіна в Кишиневі. Вона не приїде, бо незряча, стан здоров'я не дозволяє. Будуть близькі, звичайно моя родина – онучки, донька, зять. Будуть друзі, племінники», – зауважила Ауріка Ротару.

Софія (ліворуч) та Ауріка Ротару (2020 рік) фото: Instagram/sofiarotaru.official

Від початку повномасштабної війни Ауріка Ротару спільно з іншими артистами, а також сольно, дала сотні благодійних концертів. Окрім великого виступу на день народження, народна артистка України має плани поїхати гастролями по інших містах країни. Ауріка Ротару поділилась творчими планами на найближчий час.

«Обов'язково продовжити благодійні концерти. Від початку війни ми вже понад 300 благодійних виступів відпрацювали. І, звичайно, нові пісні, відео, концерти. Хочу поїхати в тур Україною з цією програмою. Будемо планувати. В артиста які плани? Пісні, подорожі, концерти. Вдома буваю іноді», – розповіла виконавиця.

Щодо дому, то співачка живе в передмісті Києва. В розмові з «Главкомом» Ауріка Михайлівна поділилась – більшість справ у будинку та на подвір'ї (що особливо актуально восени, зокрема, через опале листя) вона робить сама.

«У мене є рослини, квіти, газон, дерева, за якими треба доглядати. Зараз ніхто не допомагає, я одна. Раніше, до війни, був хлопець-садівник, який приходив і допомагав. А зараз немає нікого, аби, наприклад, стригти траву. Мені допомагає донька з зятем. Але решту я все саме», – підсумувала Ауріка Михайлівна.

Ауріка (Аурелія) Ротару народилася у селі Маршинці на Буковині (Чернівецька область) в багатодітній родині. Більшість з шести дітей так чи інакше пов’язали життя з музикою. Співочу діяльність Ауріка почала з Чернівецької філармонії, де виконувала соло разом з сестрою Лідією в ансамблі «Черемош», гастролювала всією Україною. Вона здобула популярність у 1980–1990-х роках, виступаючи як сольно, так і в дуетах, зокрема з сестрами.

Брала участь у багатьох музичних фестивалях, зокрема «Кримські зорі» (Ялта), «Київська весна» (Київ). Звання заслуженої артистки України отримала в 1997 році. А у 2019-му стала народною артисткою України.

Раніше «Главком» розповідав, що співачка Євгенія Власова гастролює з гуртом Enigma та перекладає російськомовні хіти. Водночас гурт Kazka підтвердив чутки про плани повернутися на Нацвідбір Євробачення.