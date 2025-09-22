Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Запрошу всю родину». Ауріка Ротару розказала, як святкуватиме 45-річчя творчості великим концертом (ексклюзив)

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Особливий концерт артистка анонсувала ще навесні
фото: Facebook/Ауріка Ротару. Офіційна сторінка

Народна артистка зустріне своє 67-річчя на сцені Жовтневого палацу 22 жовтня в колі друзів та родини

Рівно за місяць, 22 жовтня, народна артистка України Ауріка Ротару відзначатиме 67-річчя. В цей день народна артистка України проведе концерт в столиці, який буде присвячений 45-річчю творчої діяльності. «Главком» дізнався в Ауріки Михайлівни про відомих гостей ювілейного концерту, чи будуть серед них знамениті родичі, творчі плани та хто зараз допомагає артистці по господарству.

Ауріка Ротару вийде на сцену не одна. Компанію їй складуть зіркові друзі, які також виконають відомі багатьом українцям композиції.

«Будуть Іво Бобул, Петро Чорний, гурт «Лісапетний батальйон». Може, буде ще хтось з молодих виконавців. Поки точно не знаємо. Але точно знаємо, що 22 жовтня буде концерт в МЦКМ. Всіх запрошую», – зазначила Ротару.

Артистка запросила на концерт не лише шанувальників та друзів, але й родину. Прямо відповідати, чи завітає до МЦКМ її легендарна сестра Софія Ротару, Ауріка Михайлівна не стала. Лише сказала: «Побачимо». Раніше у своїх інтерв'ю артистка наголошувала – Софія Ротару живе у своєму будинку під Києвом, але більше за неї вона нічого сказати не може.

«Я запрошу всю родину. Якщо в когось вийде приїхати з Чернівців, бо всі живуть там. Брати там, сестра Ліда там. Найстарша сестра Зіна в Кишиневі. Вона не приїде, бо незряча, стан здоров'я не дозволяє. Будуть близькі, звичайно моя родина – онучки, донька, зять. Будуть друзі, племінники», – зауважила Ауріка Ротару.

Софія (ліворуч) та Ауріка Ротару (2020 рік)
Софія (ліворуч) та Ауріка Ротару (2020 рік)
фото: Instagram/sofiarotaru.official

Від початку повномасштабної війни Ауріка Ротару спільно з іншими артистами, а також сольно, дала сотні благодійних концертів. Окрім великого виступу на день народження, народна артистка України має плани поїхати гастролями по інших містах країни. Ауріка Ротару поділилась творчими планами на найближчий час.

«Обов'язково продовжити благодійні концерти. Від початку війни ми вже понад 300 благодійних виступів відпрацювали. І, звичайно, нові пісні, відео, концерти. Хочу поїхати в тур Україною з цією програмою. Будемо планувати. В артиста які плани? Пісні, подорожі, концерти. Вдома буваю іноді», – розповіла виконавиця.

Щодо дому, то співачка живе в передмісті Києва. В розмові з «Главкомом» Ауріка Михайлівна поділилась – більшість справ у будинку та на подвір'ї (що особливо актуально восени, зокрема, через опале листя) вона робить сама.

«У мене є рослини, квіти, газон, дерева, за якими треба доглядати. Зараз ніхто не допомагає, я одна. Раніше, до війни, був хлопець-садівник, який приходив і допомагав. А зараз немає нікого, аби, наприклад, стригти траву. Мені допомагає донька з зятем. Але решту я все саме», – підсумувала Ауріка Михайлівна.

Ауріка (Аурелія) Ротару народилася у селі Маршинці на Буковині (Чернівецька область) в багатодітній родині. Більшість з шести дітей так чи інакше пов’язали життя з музикою. Співочу діяльність Ауріка почала з Чернівецької філармонії, де виконувала соло разом з сестрою Лідією в ансамблі «Черемош», гастролювала всією Україною. Вона здобула популярність у 1980–1990-х роках, виступаючи як сольно, так і в дуетах, зокрема з сестрами.

Брала участь у багатьох музичних фестивалях, зокрема «Кримські зорі» (Ялта), «Київська весна» (Київ). Звання заслуженої артистки України отримала в 1997 році. А у 2019-му стала народною артисткою України.

Раніше «Главком» розповідав, що співачка Євгенія Власова гастролює з гуртом Enigma та перекладає російськомовні хіти. Водночас гурт Kazka підтвердив чутки про плани повернутися на Нацвідбір Євробачення.

Читайте також:

Теги: музика співачка Софія Ротару

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

«Запрошу всю родину». Ауріка Ротару розказала, як святкуватиме 45-річчя творчості великим концертом (ексклюзив)
«Запрошу всю родину». Ауріка Ротару розказала, як святкуватиме 45-річчя творчості великим концертом (ексклюзив)
Нещасний випадок на майданчику: Голланд отримав струс мозку
Нещасний випадок на майданчику: Голланд отримав струс мозку
В Конго помер батько співачки Гайтани
В Конго помер батько співачки Гайтани
Співак Іван Дорн випускає альбом російською
Співак Іван Дорн випускає альбом російською
Легендарний гурт «Світязь»: як живе і працює Говорадло без Гершензона (ексклюзив)
Легендарний гурт «Світязь»: як живе і працює Говорадло без Гершензона (ексклюзив)
«Україна перебуває на межі виживання». Іван Дорн заговорив про закінчення війни
«Україна перебуває на межі виживання». Іван Дорн заговорив про закінчення війни

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Сьогодні, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua