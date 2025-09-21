Головна Скотч Шоу-біз
Гурт Kazka підтвердив чутки про плани повернутися на Нацвідбір Євробачення

З оригінального складу колективу зараз активно виступає лише Олександра Заріцька
фото: Facebook/kazka.band

Музична виконавиця Олександра Заріцька планує втретє спробувати свої сили в конкурсі

Гурт Kazka заявив про активну роботу щодо повернення на Нацвідбір Євробачення. До цього в мережі ширились чутки про ймовірний камбек. Співачка Олександра Заріцька активно шукає композицію, яка зможе принести перемогу у локальному відборі, аби поїхати до Відня (Австрія), де в травні пройде Євробачення-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на музичний портал «Музвар».

«Часікі вже тікають до кінця подачі заявки. З Джа (співачка Джамала, музична продюсерка Нацвідбору на Євробачення-2026. – «Главком») ми розмовляли телефоном довго. У мене є, скажемо так, guilty pleasure (в перекладі з англійської метафора «те що приносить задоволення, але вважається табуйованим». – «Главком»). Якщо ми встигнемо знайти пісню, бо пісні немає ще. Якщо ми насправді знайдемо пісню, яка буде мені подобатися і я зрозумію, що це претендент на перемогу точно - то, думаю, все можливо. Якщо ні, то... Ви самі зрозумієте, якщо 27 жовтня нашої пісні немає, отже, ми профукали. Зараз ми дуже плідно шукаємо цю пісню. І поки що все дуже погано», – зізналась Заріцька.

Зазначимо, що минулого року Олександра Заріцька доволі різко висловилася про можливу участь у Нацвідборі Євробачення.

«Інколи, замислююся над тим, щоб знову вийти на сцену Нацвідбору, однак відмовляється від цієї ідеї. Якби мені сказали: «Олександро, ти переможеш, ми тебе дуже любимо. Чи могла б ти представити одразу нашу країну?». Я б сказала, так, Окей, буду. А так, я не буду з малолєтками цими сидіти», – казала раніше Олександра Заріцька.

Гурт Kazka брав участь в Нацвідборах у 2018 та 2019 роках. Тоді його проводили у три етапи: два півфінали та фінал. У 2018-му гурт не зміг кваліфікуватися до фіналу. А 2019-го перемогла Maruv, яка згодом відмовилась від участі в конкурсі і тому в Тель-Авіві (Ізраїль) наша країна не була представлена.

Раніше «Главком» розповідав, що фронтмен гурт «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук презентував дует з Shumei. Водночас поет-пісняр Євген Рибчинський заявив, що співачка Тоня Матвієнко виконує пісні своєї матері без згоди авторів.

Теги: Євробачення музика Kazka

