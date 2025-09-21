Легендарний гурт «Світязь»: як живе і працює Говорадло без Гершензона (ексклюзив)

Анатолій Говорадло підкорегував назву гурту і продовжує виступати

Соліст гурту «Світязь» Анатолій Говорадло виступив на фестивалі попкультури 1990-х та 2000-х «Покоління». В його рамках мистецька агенція «Територія А» концертом відзначила 30-річчя однойменного хіт-параду.

«Главком» поспілкувався з 65-річним артистом та дізнався, чи функціонує зараз гурт «Світязь», який спочатку був вокально-інструментальним ансамблем (ВІА), а вже потім став дуетом за участю Говорадла та його багаторічного партнера Дмитра Гершензона. Як відомо, Гершензон 13 років тому виїхав до Ізраїлю.

Говорадло прокоментував свої нинішні стосунки з Гершензоном та пояснив, як загалом ставиться до артистів, які не повертаються до України під час повномасштабної війни.

В якому форматі зараз існує «Світязь»

Я зараз трошки переформатував назву. Не просто «Світязь», а Svityaz Band. Ми з Дмитром коли працювали, багато часу приділяли пародійному жанру. Окрім того, що на концертах виконували пісні, так і пародії. Коли Діма вже поїхав до Ізраїля, то я вже з цієї пародійної теми зіскочив. Якщо чесно, тоді ми в неї пірнули, бо було легше гроші заробляти. Це така фішка була нова. І коли я вже залишився один, я повернувся до того репертуару, до тих пісень, які були написані багато років тому. Багато з них звучали на радіо, були доволі популярними. «Ні я не ту кохав» вона більше розкручена. А, скажемо, «Дорогі мої батьки», яку співали Оксана Білозір, Михайло Поплавський, мною була написана, і ми співали, зокрема, вона теж популярна. Але її не асоціюють зі «Світязь».

Враховуючи те, що мої діти, донька і син (Ігор та Оксана. – «Главком»), є музикантами, то вони долучилися. Плюс, якщо я працюю з живим колективом, що зараз нечасто, то долучав музикантів, і вже під маркою Svityaz Band ми працювали, гастролювали. Зараз це трошки притихло. Коли почалась війна, хтось виїхав, і таких концертів немає, як раніше. В основному ми втрьох. В мене син піаніст, донька – вокалістка і я вокаліст. І є фрагмент програми, де ми працюємо під фортепіано, під клавішу. А є такі пісні, що працюємо під мінусову фонограму.

Періодично працюємо на концертах. Є таке що запрошують, а є таке, що ми «на касу» їдемо і працюємо. Для мене зараз цей процес перейшов у формат задоволення, а не заробляння грошей (відповідає на запитання, чи заплановані гастролі на цю осінь. – «Главком»). Я коли хочу – їду, коли не хочу – не їду. Я ж все життя займався музикою, заробляв гроші. Ну слава Богу, маю якусь фінансову подушку, яка мені дозволяє не думати про фінансову сторону, і робити те, що мені подобається. Маю вдома свою студію і роблю ту музику, яка мені подобається. В мене не має цілі заробляти якісь серйозні каси. По-перше, я вже не в тому статусі і не в тому віці. Намагаюсь просто отримувати задоволення від життя.

Про зв'язок з Дмитром Гершензоном

Ми періодично з ним спілкуємося. Він ділиться своїми роботами, продовжує працювати над аранжуваннями, ясна річ, вже не так багато, як раніше. В основному він займається своєю програмою (на радіо. – «Главком»). Мені приємно, що він продовжує популяризувати українську музику, українських артистів в Ізраїлі. Його програма на Першому ізраїльському радіо виходить українською, і пісні там лунають лише українською мовою.

Ми з ним не бачились з 2013 року. Я в Ізраїлі був недовго, так би мовити, проїздом, не зміг з ним перетнутися ніде. А він сюди не приїздив, має свої сімейні проблеми, не має можливості приїхати. Але ми з ним контактуємо.

Ставлення до Потапа, Олега Винника та інших українських артистів, які виїхали за кордон

Скажу відверто, особистості Олега Винника та Потапа мене абсолютно не цікавлять. Я не відстежую, не був і не є прихильником їхньої творчості. В людині я ціную не тільки її професійні здібності, а її громадянську позицію. Як вона поводиться в певних ситуаціях. Взагалі, люди мистецтва не відрізняються якоюсь принциповістю. Вони дуже часто як ті флюгери, повертають в ту сторону, в яку вітер дує.

Але це таке, не всі. Є люди, які мають якісь принципи, і їх дотримуються. Через це я вважаю, що ці люди, які себе скомпрометували, вони не заслуговують взагалі на те, щоб про них говорити. Ні в мистецькому, ні в моральному планах вони мені не цікаві. Це такий «галімий» шоу-бізнес, тупе заробляння грошей. Тобто, вибачте, колгоспом від цього тне, це не мій формат

Анатолій Говорадло з 1987 року увійшов до складу вокально-інструментального ансамблю «Світязь» як гітарист. В колективі свого часу виступали чимало відомих артистів, зокрема, Василь Зінкевич. На початку 1990-х, внаслідок розпаду ВІА «Світязь», разом із Дмитром Гершензоном створив дует «Світязь». Втім, у 2013 році дует розпався. Дмитро Гершензон переїхав до Ізраїлю). «Світязь» відомий, зокрема, завдяки хітам «Ні, я не ту кохав» та «Ти моя».

