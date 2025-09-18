На тлі скандалів Катерина Бужинська запропонувала Наталії Бучинській заспівати дуетом

Народна артистка України впевнена, що вони з колежанкою по сцені можуть бути подругами, а не ворогами

У новому великому інтерв'ю співачка Катерина Бажинська звернулась до музичної виконавиці Наталії Бучинської. Попри багаторічні непорозуміння між артистками, вона запропонувала записати дуетну композицію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-канал телеведучої Марічки Падалко.

«Наталіє, якщо ти мене дивишся, я пропоную нам зробити дует. Щоб люди побачили, що ми з тобою можемо бути і подругами, а не ворогами. Досить вже всього цього. Думаю, люди розуміють, що ти одна співачка успішна. Я інша співачка, також успішна. І в кожного з нас свій творчий шлях», – сказала на камеру Катерина Бужинська.

В Бужинської вже є конкретна пропозиція – заспівати разом з Бучинською композицію «Найкращі подруги». Її Катерина презентувала влітку минулого року. «А чому ні? Зараз дуже в моді дуети. Це буде класний піар», – підсумувала Бужинська.

На момент написання новини Наталія Бучинська поки не відреагувала на пропозицію Катерини Бужинської. Зазначимо, що головною причиною непорозумінь між артистками є схожість прізвищ. Через що їх й досі часто плутають не тільки слухачі, але й організатори концертів. Так, наприклад, в середині в середині 2010-х Катерина мала серйозні проблеми під час одного з благодійних турів містами Європи. Річ у тому, що свого часу Наталія Бучинська виступала на так званому Антимайдані. Тому цю діяльність багато хто асоціює і з Бужинською.

Також в травні цього року Бучинська зазначила, що вона почала виступати на сцені раніше за Бужинську. Наталія запевнила, що прізвище Катерини ніби вигадав музичний продюсер. Хоча насправді, Бужинська - прізвище матері Катерини.

