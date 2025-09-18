Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

На тлі скандалів Катерина Бужинська запропонувала Наталії Бучинській заспівати дуетом

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Музичних виконавиць багато років плутають не тільки слухачі, але й деякі праціники культурної сфери
фото: колаж Главком

Народна артистка України впевнена, що вони з колежанкою по сцені можуть бути подругами, а не ворогами

У новому великому інтерв'ю співачка Катерина Бажинська звернулась до музичної виконавиці Наталії Бучинської. Попри багаторічні непорозуміння між артистками, вона запропонувала записати дуетну композицію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-канал телеведучої Марічки Падалко.

«Наталіє, якщо ти мене дивишся, я пропоную нам зробити дует. Щоб люди побачили, що ми з тобою можемо бути і подругами, а не ворогами. Досить вже всього цього. Думаю, люди розуміють, що ти одна співачка успішна. Я інша співачка, також успішна. І в кожного з нас свій творчий шлях», – сказала на камеру Катерина Бужинська.

В Бужинської вже є конкретна пропозиція – заспівати разом з Бучинською композицію «Найкращі подруги». Її Катерина презентувала влітку минулого року. «А чому ні? Зараз дуже в моді дуети. Це буде класний піар», – підсумувала Бужинська.

На момент написання новини Наталія Бучинська поки не відреагувала на пропозицію Катерини Бужинської. Зазначимо, що головною причиною непорозумінь між артистками є схожість прізвищ. Через що їх й досі часто плутають не тільки слухачі, але й організатори концертів. Так, наприклад, в середині в середині 2010-х Катерина мала серйозні проблеми під час одного з благодійних турів містами Європи. Річ у тому, що свого часу Наталія Бучинська виступала на так званому Антимайдані. Тому цю діяльність багато хто асоціює і з Бужинською.

Також в травні цього року Бучинська зазначила, що вона почала виступати на сцені раніше за Бужинську. Наталія запевнила, що прізвище Катерини ніби вигадав музичний продюсер. Хоча насправді, Бужинська - прізвище матері Катерини.

Раніше «Главком» розповідав, що співачка Наталія Могилевська показалась в обіймах музичної виконавиці Lely45 (Лілу45). Водночас фронтмен гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин мав стосунки з журналісткою Яніною Соколовою.

Читайте також:

Теги: музика співачка Катерина Бужинська Наталія Бучинська

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

«Була трохи закохана у Кличка». Цибульська розповіла про почуття до брата мера Києва
«Була трохи закохана у Кличка». Цибульська розповіла про почуття до брата мера Києва
На тлі скандалів Катерина Бужинська запропонувала Наталії Бучинській заспівати дуетом
На тлі скандалів Катерина Бужинська запропонувала Наталії Бучинській заспівати дуетом
Наталія Могилевська показалась в обіймах відомої співачки (відео)
Наталія Могилевська показалась в обіймах відомої співачки (відео)
«Прийшов лист від посла». Катерина Бужинська озвучила проблеми, які їй створила Наталія Бучинська
«Прийшов лист від посла». Катерина Бужинська озвучила проблеми, які їй створила Наталія Бучинська
Трамп в гостях у Чарльза III: отримав подарунки і відмовився від королівських простирадл
Трамп в гостях у Чарльза III: отримав подарунки і відмовився від королівських простирадл
Фронтмен «Другої ріки» зізнався у таємних відносинах з відомою журналісткою
Фронтмен «Другої ріки» зізнався у таємних відносинах з відомою журналісткою

Новини

На Київщині після вибухів виникли пожежі
Сьогодні, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
Вчора, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua