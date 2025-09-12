Головна Скотч Шоу-біз
Співак Melovin, якого госпіталізували до лікарні, назвав свій попередній діагноз

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Зірка Євробачення-2018 опинився в лікарняній палаті
Фото: Instagram/melovin_official

28-річний уродженець Одеси відверто говорить про свої проблеми зі здоров'ям

Музичний виконавець Melovin записав звернення до прихильників із палати клініки, в якій перебуває від початку цього тижня. Представник від України на Євробаченні-2018 оприлюднив попередній діагноз від лікарів та оголосив особливий збір. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі музичного виконавця.

За словами Melovin до погіршення стану призвели недоспані ночі, концерти, активна діяльність. А кінцевою крапкою став стрес на службі ДПСУ.

«Я не витримав, я луснув. І мені поставили, як колись, важкий тривожний розлад із важким епізодом, з депресивним станом, з параноєю... Але я не буду вдаватися в деталі, краще про це розкажуть лікарі», – зазначив співак.

фото: Instagram/melovin_official

Втім Melovin у своїй публікації все ж оприлюднив попередній діагноз, який йому поставили спеціалісти. До речі, госпіталізували співака не в Києві, як багато хто думав в соцмережах, а в Харкові.

«Виражені важкий тривожний та важкий депресивний епізоди за клінічними шкалами тривоги (Hamilton Anxiety Rating Scale) і депресії (Hamilton Rating Scale for Depression) Гамільтона; клінічні прояви тривоги та депресії за Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS); високі рівні ситуативної та особистісної тривоги за State-Trait Anxiety Inventory (STAI) – шкалою Спілбергера-Ханіна. Висновок спеціаліста (попередній діагноз): генералізований тривожний розлад, важкий депресивний епізод», – оприлюднив в соцмережах Melovin.

Зараз артист зізнається, що відчуває апатію і пригнічення. На Melovin чекає тривалий період лікування. Музичний виконавець звернувся до всіх, хто хоче йому допомогти. Melovin закликав фінансово підтримати новий збір для дітей, які під час війни особливо потребують підтримки ментального здоров’я.
Резюмуючи свій поточний емоційний та фізичний стан, Melovin зазначив – на його здоров'я впливають поточні життєві обставини.

«Багато речей, тим паче які стосуються війни, військових підготовок, для мене це все стрес. Хтось з цим може жити, а я потрапляю в лікарню від того, що мені здається, що я помираю. І в мене починаються панічні атаки. Якось так. Народився я таким», – підсумував Melovin.

