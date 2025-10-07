Головна Скотч Шоу-біз
Зірка телешоу «Аферисти в сітях» не змогла пройти кастинг через нецензурну лексику

Рома Семикін
Рома Семикін
Олена-Крістіна Лебідь експериментує в соцмережах
фото: Facebook/ElenaKristina.Lebed

Олена-Крістіна Лебідь здебільшого зараз займається блогінгом

Телеведуча, блогерка Олена-Крістіна Лебідь має мільйонні перегляди у своїх соцмережах. В багатьох відео зірці телепроєкту «Аферисти в сітях» закидають пропаганду анексії. «Главком» поспілкувався з Лебідь на Одеському міжнародному кінофестивалі та дізнався, чи вважає вона свій контент провокацією, чому не змогла пройти один з кастингів та як її коханий ставиться до її блогерства.

Чимало користувачів соцмереж закидають Олені-Крістіні зайву вагу. Вони хейтять її за відкритий одяг, який обирає блогерка. Лебідь на це не реагує і робить колаборації і з інфлюєнсеркою Аліною Ліпницькою, яка називає себе «королевою скелетонів». Таку співпрацю, як і окремо свої відео, Олена-Крістіна провокацією не вважає. Хоча, конкретно тему не розкриває.

«З якогось боку може бути провокацією. Хоча я вважаю, що природа жінки така: хочеться зробити фото в купальнику. Ми їх для чого купуємо на курорти? Хочемо для себе зафарбувати свою красу. В кожної жінки – своя краса. Вважаю це природним», – зауважила Лебідь.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений alina_lipnitskaya11 (@alina_lipnitskaya11)

Підтримує Олену-Крістіну в блогерстві і її обранець, колишній міністр соціальної політики України (2014-2016), віцепрем'єр-міністр України (2016-2019) Павло Розенко. Пара разом сім років, стосунки офіційно не оформлювали, але пропозиція від екснардепа вже була.

«Якщо з приводу провокацій, ні, він все розуміє. Вважає, що кожна жінка може мати свою фігуру, тіло, зачіску і мати вигляд такий, який подобається. А якщо я десь тупе напишу, а я можу, буває поганий настрій, він каже: Ні, це тупо. І я кажу Окей. Все», – зазначила Олена-Крістіна.

Олена-Крістіна Лебідь та Павло Розенко
Олена-Крістіна Лебідь та Павло Розенко
фото: Instagram/pavlorozenko

Більш чіткіша позиція в Олени-Крістіни щодо використання нецензурної лексики в контенті блогерів. Як і більшість колег, Лебідь записує чимало відео з іншими інфлюєнсерами. Так, наприклад, з Yen Maple, вийшли декілька роликів, які набрали чимало переглядів як в TikTok, так і в Instagram. Втім, в них присутні мати. «Главком» поцікавився, чи толерує Олена-Крістіна нецензурну лексику в публічному просторі, зокрема, соцмережах.

«Ви потрапили прям в мій комплекс. Вважаю, що зараз це в країні модно. Але я терпіти не можу матюки. Я навіть не пройшла один кастинг, на якому мене попросили матюкатися. А я настілки не звикла, в мене завертається язик. Я можу дуже рідко, коли емоційно зашкал йде. Але не можу розмовляти матюками. Я нікого не засуджу. Це не означає, що я когось не дивлюсь з матюками. Але є такі проєкти, де занадто, і тоді не можу і вимикаю», – розповіла Лебідь.

Зараз телеведуча працює сценаристом на декількох телеканалах. Олена-Крістіна зазначила – вона полюбляє створювати креативні продукти, тому і пішла, зокрема, в блогери. В розмові з «Главкомом» Лебідь згадала про один з майбутніх серіалів. Таким чином зірка соцмереж, на яку підписані сотні тисяч фолловерів, натякнула на роботу в одному з проєктів. Деталей Лебідь розкривати поки не стала.

Раніше «Главком» писав, що блогерку та зірку телешоу «Від пацанки до панянки» Даріану Корецьку оштрафували на майже 5 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино.

