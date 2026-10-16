Путін вбрався у військову форму та зробив низку заяв про війну проти України

Російський диктатор заявив про захоплення 310 населених пунктів від початку року та просування російської армії по всій лінії фронту

Російський диктатор Володимир Путін відвідав допоміжний пункт управління Об’єднаного угруповання військ, де з’явився у військовій формі та зробив низку заяв про перебіг війни проти України. Він стверджував, що від початку року російські війська нібито захопили 310 населених пунктів і встановили контроль над близько 6,5 тис. кв. км української території. Про це повідомляє «Главком» посиланням на виступ російського диктатора.

За словами Путіна, наступ російської армії триває по всій лінії фронту, а його темпи нібито «зросли». Водночас ці цифри та оцінки є лише заявами керівництва країни-агресора та не підтверджені.

Путін заявив про просування армії РФ на Донбасі

Під час візиту Путін стверджував, що Луганська область повністю перебуває під контролем російських військ. Також він заявив, що під контролем України залишається близько 10% території Донецької області та приблизно 16,5% Запорізької області.

Окремо російський президент згадав Добропілля. Він назвав ситуацію на цьому напрямку «очевидним успіхом російських військ» і привітав військових. За його словами, злагоджені дії російських підрозділів «допомогли оточити українські сили в районі міста».

Путін також заявив про захоплення Олексієво-Дружківки. Він стверджував, що це створює умови для якнайшвидшого завершення того, що російська сторона називає «очищенням землі Донбасу від бойових формувань» України.

Путін згадав про буферну зону та роботу ППО

Ще однією темою стала так звана зона безпеки на кордоні з Україною. Путін заявив, що її створення нібито відбувається успішно, та наголосив, що це питання не стане предметом переговорів.

Окремо президент РФ оцінив роботу російської протиповітряної оборони. Він заявив, що розрахунки ППО загалом діють професійно, однак визнав, що в їхній роботі ще є над чим працювати.

Під час зустрічі Путін заслухав доповіді військового командування. Незалежного підтвердження всіх наведених ним даних про територіальні захоплення, оточення українських військових і темпи російського наступу в повідомленні немає.

Варто нагадати, що російська армія розпочала удари по об’єктах енергетики України, а також завдає ударів по мостах стратегічного значення. Про це начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов доповів російському диктатору Володимиру Путіну.