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    Слишком медленно: Samsung потроллил Apple в новой рекламе

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    Компания насмехается над медленными айфонами

    Компания Samsung выпустила рекламу, в которой потроллила Apple за замедление в работе айфонов.

    Ролик иронично называется «Двигайся» (Moving On). По сюжету, главная героиня попадает в неудобные ситуации из-за того, что ее айфон тупит и медленно загружается.

    В финале она обращается в сервис, но сотрудник не может это исправить. Девушке ничего не остается, как пойти в магазин и купить Samsung Galaxy S9.

    Напомним, что ранее компания Apple получила несколько судебных исков от пользователей из Чикаго и Лос-Анджелеса. Причиной стало признание компании в том, что она намеренно замедляет работу старых смартфонов при помощи новых прошивок.

    Джерело: Buro 24/7

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