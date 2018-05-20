Слишком медленно: Samsung потроллил Apple в новой рекламе

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Компания насмехается над медленными айфонами

Компания Samsung выпустила рекламу, в которой потроллила Apple за замедление в работе айфонов.

Ролик иронично называется «Двигайся» (Moving On). По сюжету, главная героиня попадает в неудобные ситуации из-за того, что ее айфон тупит и медленно загружается.

В финале она обращается в сервис, но сотрудник не может это исправить. Девушке ничего не остается, как пойти в магазин и купить Samsung Galaxy S9.

Напомним, что ранее компания Apple получила несколько судебных исков от пользователей из Чикаго и Лос-Анджелеса. Причиной стало признание компании в том, что она намеренно замедляет работу старых смартфонов при помощи новых прошивок.

Джерело: Buro 24/7