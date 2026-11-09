Головна Скотч
search button user button menu button
1720-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Викладачка вокалу розірвала сцену «Голосу країни» з піснею Кузьми (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Олена Українець змусила суддів танцювати, а зал аплодувати стоячи
фото: кадр з відео

Нова учасниця «Голосу країни» заспівала разом із Наталею Могилевською

 

Викладачка вокалу з Рівного Олена Українець підпалила сцену шоу «Голос країни» під час сліпого прослуховування. Співачка відома у TikTok завдяки своїм незвичним методам викладання вокалу. Про це пише «Главком» із посиланням на випуск шоу.

Олена Українець заспівала на сцені «Голосу країни» запальну пісню Андрія Кузьменка та Наталії Могилевської «Ти мені не даєш». Учасниця вразила глядачів з перших хвилин виступу своєю емоційністю та вокалом. Глядачі встали та почали підтримувати викладачку оплесками, а Тіна Кароль навіть встала з суддівського крісла, щоб потанцювати.

Першою до Олени Українець обернулася Наталія Могилевська, а на останніх секундах червоні кнопки натиснули Тіна Кароль та Артем Пивоваров. Учасниця впала на коліна на останніх нотах та навіть втратила свої підбори. Тоді ж Наталія Могилевська допомогла учасниці піднятися. Після чого судді розповіли, що впізнали Українець за її відео з уроками вокалу із TikTok.

Нова учасниця «Голосу країни» залишилася без взуття після виступу

Першим агітувати та запрошувати учасницю у свою команду почав Артем Пивоваров. «Я йду в наступ одразу. Дивіться, Олена, я дуже погано співаю, прям жахливо. Ви так, я погано співаю. Мені потрібен нарешті справжній коуч. В мене не було викладача. Я сам навчався. Мені потрібен викладач з потужною енергією, з впевненістю внутрішньою», – сказав він.

Наталія Могилевська теж покликала Олену Українець до своєї команди. Тоді ж Могилевська вирішила заспівати з учасницею, вони в дуеті босоніж виконали пісню «Ти мені не даєш». 

   Олена Українець — Ти мені не даєш

Зрештою Олена Українець обрала Артема Пивоварова за свого наставника у «Голосі країни». Співак зрадів та навіть підняв на руки нову зірку своєї команди.

Олена Українець відома відеороликами своїх уроків з вокалу. Викладачка застосовує під час занять незвичайні методи та часто всіляко заважає учням, аби вони вчилися триматися на сцені та продовжувати співати попри все. Методика Олени Українець викликає різні думки у глядачів, та попри це вона має чималу популярність у мережі, а її відео збирають сотні тисяч та та навіть мільйони переглядів.

Нагадаємо, українська акторка Олена Світлицька взяла участь у 14-му сезоні пісенного конкурсу «Голос країни». Олена Світлицька виконала хіт співачки Гайтани «Самотня босса». Під час виступу акторки одна із суддів, Тіна Кароль, почала танцювати на суддівському кріслі та навіть зняла підбори.

Читайте також:

Теги: Голос країни співачка Наталя Могилевська Кузьма Скрябин пісня

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Реперка Альона Савранська поділилася кадрами відвертої фотосесії
Alyona Alyona вразила результатами схуднення через два тижні після операції
6 листопада, 17:09
Олена Світлицька здійснила свою давню мрію – стати співачкою
Відома українська акторка заспівала на шоу «Голос країни» (відео)
26 жовтня, 14:41
Михайло Ясинський висловився про Дашу Астафʼєву, яка читатиме Радіодиктант
Хто читатиме радіодиктант? Продюсер Полякової дорікнув Суспільному за вибір
26 жовтня, 12:59
Еріка Колесніченко з'явилася на сцені Дитячого Євробачення у яскравому образі
Дитяче Євробачення-2026. Представниця України відреагувала на дев’яте місце у фіналі
25 жовтня, 03:19
Цьогоріч конкурс проходить на Мальті, у залі MFCC в селищі Та-Калі
Дитяче Євробачення 2026: онлайн-трансляція фіналу
24 жовтня, 22:43
Альона Омаргалієва, Анна Трінчер та Тіна Кароль змушені скасовувати та переносити концерти через безпекову ситуацію
Артисти масово скасовують концерти у Палаці спорту: яка причина
22 жовтня, 13:46
Максим Тимошенко щороку вітає Ірину Білик із днем народження
Ректор Київської консерваторії показав, від якої музики він фанатіє (відео)
16 жовтня, 13:48
Олена Мозгова поділилася своїм фото, коли була при надії
Олена Мозгова емоційно підтримала Ірину Федишин, засудивши хейтерів
16 жовтня, 10:36
У родині Ірини Федишин сталася трагедія
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
13 жовтня, 21:30

Скотч

Викладачка вокалу розірвала сцену «Голосу країни» з піснею Кузьми (відео)
Викладачка вокалу розірвала сцену «Голосу країни» з піснею Кузьми (відео)
Наталка Денисенко розповіла про пережите домагання у дитинстві
Наталка Денисенко розповіла про пережите домагання у дитинстві
На війні загинув музикант і військовий Юрій Мелофон
На війні загинув музикант і військовий Юрій Мелофон
Гуморист Юрій Великий одружився і вперше показав кохану
Гуморист Юрій Великий одружився і вперше показав кохану
Помер брат Майкла Джексона, учасник гурту The Jackson 5
Помер брат Майкла Джексона, учасник гурту The Jackson 5
Відомий ресторатор збурив мережу заявою про канібалізм
Відомий ресторатор збурив мережу заявою про канібалізм

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 листопада 2026
103K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
103K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
73K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира за 4 тис. грн на Нивках
Сьогодні, 14:10
П'ятиразовий олімпійський чемпіон з дзюдо балотуватиметься в президенти Франції
Сьогодні, 13:32
Українські ракети «Нептун» переорієнтовано на військові заводи РФ
Сьогодні, 12:53
Путін збере союзників Росії в Москві одразу після переговорів в Абу-Дабі: заява Кремля
Сьогодні, 12:32
Яке релігійне свято відзначається 9 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Другий блекаут за два тижні. Влада повідомила про наслідки нових ударів по Дніпру
Вчора, 11:48

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua