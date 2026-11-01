Політолог, який працював в адміністрації Ющенка, здивував своїм виступом на «Голосі країни»

Дмитро Васильєв підкорив сцену вокального шоу, пройшовши далі

Український політолог Дмитро Васильєв став одним з учасників нового сезону «Голосу країни». Про це повідомляє «Главком».

Виступ Васильєва на шоу

Дмитро Васильєв обрав для свого виступу Knockin' on Heaven's Door легендарного Боба Дилана. Своєю манерою виконання 54-річний виконавець одразу же зачепив Тіну Кароль, яка дуже швидко повернулася до Васильєва. Хоча вона стала єдиною, хто натиснув кнопку, після виступу про свій вибір пошкодувала Наталія Могилевська, яка теж хотіла би бачити його у своїй команді.

Політична кар'єра Васильєва

Дмитро Васильєв має значний досвід роботи у сфері державних комунікацій, політики та громадської діяльності. Васильєв закінчив Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова за спеціальністю «Англійська філологія», а згодом здобув освіту в галузі менеджменту організацій.

У різні роки він працював у представництві ООН в Україні, був першим заступником керівника пресслужби Президента України Віктора Ющенка, обіймав керівні посади у сфері корпоративних комунікацій, а також консультував українських політиків. Крім того, Васильєв співпрацював із Кабінетом Міністрів і Верховною Радою, займався питаннями комунікаційної підтримки реформ та заснував власну комунікаційну компанію.

Попри насичену кар'єру в політиці та державних структурах, музика завжди залишалася частиною життя Васильєва. За його словами, він постійно мав гітару та грав для себе й друзів. Дмитро Васильєв зізнався, що саме музика допомагала йому зберігати внутрішню рівновагу. Водночас повномасштабна війна змусила чоловіка переосмислити власні пріоритети. Він усвідомив, що життя не вічне, тому вирішив не відкладати давню мрію та спробувати себе на великій сцені. На «Голос країни» Васильєв прийшов не лише заради виступу, а й заради можливості навчатися та розвиватися в музиці.

Тепер же він вирішив спробувати себе в іншій сфері та вийшов на сцену «Голосу країни». Його виступ привернув увагу Тіни Кароль і дозволив пройти до наступного етапу проєкту.

Нагадаємо, що відома українська акторка заспівала на шоу «Голос країни».