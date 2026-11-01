Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Політолог, який працював в адміністрації Ющенка, здивував своїм виступом на «Голосі країни»

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Дмитро Васильєв вирішив змінити політологію на музику
фото: «Голос країни»

Дмитро Васильєв підкорив сцену вокального шоу, пройшовши далі 

Український політолог Дмитро Васильєв став одним з учасників нового сезону «Голосу країни». Про це повідомляє «Главком».

Виступ Васильєва на шоу

Дмитро Васильєв обрав для свого виступу Knockin' on Heaven's Door легендарного Боба Дилана. Своєю манерою виконання 54-річний виконавець одразу же зачепив Тіну Кароль, яка дуже швидко повернулася до Васильєва. Хоча вона стала єдиною, хто натиснув кнопку, після виступу про свій вибір пошкодувала Наталія Могилевська, яка теж хотіла би бачити його у своїй команді. 

Політична кар'єра Васильєва 

Дмитро Васильєв має значний досвід роботи у сфері державних комунікацій, політики та громадської діяльності. Васильєв закінчив Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова за спеціальністю «Англійська філологія», а згодом здобув освіту в галузі менеджменту організацій.

У різні роки він працював у представництві ООН в Україні, був першим заступником керівника пресслужби Президента України Віктора Ющенка, обіймав керівні посади у сфері корпоративних комунікацій, а також консультував українських політиків. Крім того, Васильєв співпрацював із Кабінетом Міністрів і Верховною Радою, займався питаннями комунікаційної підтримки реформ та заснував власну комунікаційну компанію.

Попри насичену кар'єру в політиці та державних структурах, музика завжди залишалася частиною життя Васильєва. За його словами, він постійно мав гітару та грав для себе й друзів. Дмитро Васильєв зізнався, що саме музика допомагала йому зберігати внутрішню рівновагу. Водночас повномасштабна війна змусила чоловіка переосмислити власні пріоритети. Він усвідомив, що життя не вічне, тому вирішив не відкладати давню мрію та спробувати себе на великій сцені. На «Голос країни» Васильєв прийшов не лише заради виступу, а й заради можливості навчатися та розвиватися в музиці.

Тепер же він вирішив спробувати себе в іншій сфері та вийшов на сцену «Голосу країни». Його виступ привернув увагу Тіни Кароль і дозволив пройти до наступного етапу проєкту.

Нагадаємо, що відома українська акторка заспівала на шоу «Голос країни»

Теги: Голос країни конкурс політика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олена Світлицька здійснила свою давню мрію – стати співачкою
Відома українська акторка заспівала на шоу «Голос країни» (відео)
26 жовтня, 14:41
Дочка Наталії Могилевської побачила, де працює її зіркова мама
Могилевська посадила дочку у своє тренерське крісло «Голосу країни» (відео)
26 жовтня, 13:31
Юрій Горбунов та Катерина Осадча мають двох синів Івана та Данила
Горбунов і Осадча посадили своїх синів за крісла суддів «Голосу країни» (фото)
9 жовтня, 17:57
Беньямін Нетаньягу та Ґаді Айзенкот головні претенденти на місце очільника майбутнього уряду
Ізраїль підрахував понад 70% бюлетенів: як змінюється розклад сил
28 жовтня, 10:34
Важливу роль у переговорах можуть відіграти арабські політичні партії
Боротьба за владу в Ізраїлі загострилася після оновлення екзитполів
28 жовтня, 03:17
Обмеження стосується службових комп’ютерів і не означає повної відмови від моделей OpenAI та Anthropic
Швеція закрила урядовцям популярні ШІ-чати: що дозволили натомість
27 жовтня, 04:17
Фільм «Померти, щоб жити» показує реалії життя українських військових від 2014 року до початку повномасштабного вторгнення
Фільм про українських добровольців змагатиметься на Талліннському кінофестивалі
22 жовтня, 17:47
Велика брехня Трампа про Україну
Велика брехня Трампа про Україну
21 жовтня, 13:40
Угорські мери закликали місцеві громади об'єднати зусилля для підтримки українців
11 угорських мерів виступили із заявою про Україну
21 жовтня, 09:31

Шоу-біз

Політолог, який працював в адміністрації Ющенка, здивував своїм виступом на «Голосі країни»
Політолог, який працював в адміністрації Ющенка, здивував своїм виступом на «Голосі країни»
Гайді Клум вбралася в сукню українського бренду для Геловіну (фото)
Гайді Клум вбралася в сукню українського бренду для Геловіну (фото)
«Ми різних конфесій». Соломія Вітвіцька розповіла про суперечку з чоловіком через хрещення сина
«Ми різних конфесій». Соломія Вітвіцька розповіла про суперечку з чоловіком через хрещення сина
«Я люблю Україну». Американський актор підтримав українців та розкритикував Трампа
«Я люблю Україну». Американський актор підтримав українців та розкритикував Трампа
Легендарний поет Вадим Крищенко показав могилу своєї дружини (фото)
Легендарний поет Вадим Крищенко показав могилу своєї дружини (фото)
Голлівудський актор побував на місці російського удару в Києві (фото)
Голлівудський актор побував на місці російського удару в Києві (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2026
153K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
90K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
77K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
Сьогодні, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
Вчора, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
30 жовтня, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
30 жовтня, 11:12

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua