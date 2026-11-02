Дочка священника-переможця «Голосу країни» запалила сцену шоу (відео)

Дівчина розвернула до себе крісла усіх чотирьох суддів

Дочка переможця сьомого сезону «Голосу країни», священника УПЦ Олександра Клименка, 17-річна Ганна Клименко взяла участь у 14 сезоні шоу. Дівчина вразила суддів. Про це пише «Главком» із посиланням на випуск шоу.

Ганна Клименко розпочала свій шлях на пісенних конкурсах з дитинства. Після перемоги батька на «Голосі країни» вісім років тому дівчина взяла участь у четвертому сезоні шоу «Голос. Діти», де заспівала композицію «Рідний край» на сліпих прослуховуваннях. Тоді до дівчинки не повернулися судді, що її засмутило та водночас надихнуло.

Цього сезону 17-річна Ганна Клименко пройшла кастинг та знову вийшла на сцену «Голосу». Дівчина виконала одну з нових пісень артистки Злати Огнєвіч «One Day». Першим до учасниці повернувся Артем Пивоваров, на останніх секундах розвернули свої крісла Тіна Кароль, Наталя Могилевська, а згодом і Дмитро Монатік. Дівчина зізналася, що обрати команду зіркового наставника. Зрештою Ганна Клименко обрала команду Дмитра Монатіка.

Ганна Клименко на «Голосі країни»

Олександр Клименко також відреагував на виступ доньки у своєму блозі в соцмережах та висловив свою гордість. «Донька на Голос Країни повернула всі чотири крісла і їй, як і мені десять років тому, довелося обирати. А це чи не найтяжче в ту мить. Попереду цікава робота з дуже талановитим тренером. Дай їм Бог стати гарною командою і разом створити композиції, гідні нашого часу», – написав він.

Олександр Клименко «Материнська любов»

Зазначимо, Олександр Клименко пройшов до «Голосу країни» з піснею «Материнська любов» Миколи Мозгового. Священник потрапив до команди Тіни Кароль, яка повернулася до нього останньою. Він здобув перемогу у фіналі.

Нагадаємо, українська акторка Олена Світлицька взяла участь у 14-му сезоні пісенного конкурсу «Голос країни». Олена Світлицька виконала хіт співачки Гайтани «Самотня босса». Під час виступу акторки одна із суддів, Тіна Кароль, почала танцювати на суддівському кріслі та навіть зняла підбори.