Племінник Валерія Харчишина підготував неочікуваний сюрприз для суддів «Голосу країни»

Максим Харчишин підкорив тренерів не лише своїм виступом

У неділю, 9 листопада 2026 року, пройшов черговий ефір сліпих прослуховувань «Голосу країни». Під час нього однією з найцікавіших стала історія співака Odyn (Максима Харчишина) – племінника Валерія Харчишина. Про це повідомляє «Главком».

Блискучий виступ Харчишина

Для того, щоб розвернути суддів, Максим Харчишин обрав композицію «Коко Шанель» гурту «Океан Ельзи». Вибір відомої української пісні виявився вдалим: уже на першому приспіві співакові вдалося привернути увагу Дмитра Монатіка, який першим натиснув кнопку та розвернув своє крісло. Проте на цьому боротьба за учасника не завершилася. Ближче до кінця виступу до нього одночасно повернулися ще троє тренерів – Артем Пивоваров, Наталія Могилевська та Тіна Кароль.

Судді відзначили незвичний тембр голосу Максима та потужну енергетику, яку він продемонстрував на сцені. Після завершення номера Максим Харчишин обрав Артема Пивоварова, поповнивши його команду. Цікаво, що саме Пивоварова Наталія Могилевська під час виступу просила взяти співака до своєї команди.

Подарунок від Валерія Харчишина

Окрему увагу суддів привернув і родинний зв'язок Максима Харчишина з лідером гурту «Друга Ріка» Валерієм Харчишиним. Щойно тренери почули прізвище учасника, одразу поцікавилися, чи не є відомий музикант його родичем. Максим підтвердив, що Валерій – його дядько. Судді помітили певну схожість між ними та захотіли дізнатися, наскільки сильно родич вплинув на музичне становлення співака і чи допомагав йому на творчому шляху.

Не залишився осторонь і сам Валерій Харчишин. Під час ефіру глядачам показали його відеозвернення до тренерів, у якому музикант із гумором заявив, що міг би сам опинитися в їхньому кріслі, якби не захоплення городництвом. Водночас він вирішив не обмежуватися привітанням і підготував для кожного із суддів особливий подарунок – власноруч вирощені помідори. Так, кожен з суддів отримав іменну баночку в'ялених помідорів, вирощених Валерієм Харчишиним.