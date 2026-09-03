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Дочка Тетяни Піскарьової виступила на шоу «Україна має талант»

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Тетяна Піскарьова вийшла на сцену до доньки після її виступу
фото: скриншот СТБ /YouTube

Тетяна Піскарьова прокоментувала виступ своєї доньки як її викладачка

Дочка заслуженої артистки України Тетяни Піскарьової, 12-річна Надія Леснікова, заспівала на шоу «Україна має талант». Дівчинка перед виступом не захотіла розкривати імені своєї мами. Про це розповідає «Главком».

Надія Леснікова займається вокалом кожного дня. З дитинства її навчає зіркова мама. Однак школярка хоче домогтися успіху завдяки власному таланту. 

«Не дуже хочу казати, хто моя мама. Тому що я прийшла показувати свій талант. Я хочу всього домогтися своїм реальним результатом, щоб люди не думали, що моя мама все проплатила, а я просто прийшла на сцену, потанцювала і пішла. Я дуже давно ще хотіла побувати на «Україна має талант», – розповіла школярка.

Надія Леснікова виконала пісню Селін Діон The Power of Love
Надія Леснікова виконала пісню Селін Діон The Power of Love
фото: скриншот СТБ /YouTube

Мрія Надії Леснікової – стати найсильнішою вокалісткою. На сцені вона виконала пісню Селін Діон «The Power of Love». Під час виступу із глядацького залу Надію підтримувала мама.

Дочка Тетяни Піскарьової виступила на шоу «Україна має талант»
Дочка Тетяни Піскарьової виступила на шоу «Україна має талант»
фото: скриншот СТБ /YouTube

Серед журі талант дівчинки оцінювали співак Артем Пивоваров, актор Станіслав Боклан та актриса Олена Кравець. Врешті юна співачка отримала «Так» від усіх трьох суддів, тоді ж на сцену вийшла Тетяна Піскарьова. Артистка висловила професійну думку про виступ доньки.

Тетяна Піскарьова прокоментувала виступ своєї доньки
Тетяна Піскарьова прокоментувала виступ своєї доньки
фото: скриншот СТБ /YouTube

«Було декілька моментів, які могли би бути більш вільними, тому що емоційне напруження, така велика відповідальна сцена. Все ж таки це той вік, коли психологічно, емоційно треба себе налаштувати. А це з досвідом приходить. І таку пісню обрати, вона її справді сама обрала. Я схватилася спочатку за голову, бо я то розумію, що вона обрала, а вона ні. І слава Богу, що наші діти по більшості не розуміють. Вони йдуть назустріч до своєї мети, мрії спокійно. Вони не знають, чого треба боятися», – зауважила Піскарьова.

Дочка Тетяни Піскарьової виступила на шоу «Україна має талант»

Нагадаємо, «Главком» розповідав про цікаві факти з життя та творчого шляху заслуженої артистки України Тетяни Піскарьової. 31 серпня зірка відзначила 50-річчя. З нагоди ювілею Піскарьова випустила нову пісню «Липи», де заспівала про любов. За словами авторки, ця композиція стала початком нового етапу в її житті.

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Теги: співачка дочка шоубіз телебачення конкурс

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