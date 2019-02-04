Деякі події світової політики у лютому 2019



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У фокусі уваги експертів Інституту світової політики Брекзіт, Балкани та Молдова

Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики.

Світлина: Главком/Станіслав Груздєв

У випадку із британським виходом із ЄС ситуація далека від остаточного врегулювання. «Формально консерватори і демократичні юніоністи 29 січня 2019 року показали те, що вони готові підтримати угоду про вихід країни із ЄС. Проте для цього Тереза Мей має отримати згоду ЄС щодо заміни механізму Irish backstop щодо режиму кордону між Республікою Ірландія і британською північною Ірландією», - говорить Бєлєсков.

За його словами, на сьогодні офіційний Лондон лише розробляє альтернативний технічний механізм на заміну Irish backstop. «Проте вже зараз не ясно, коли саме Тереза Мей відправиться в Брюссель для переговорів по цьому альтернативному механізму. Окрім того керівництво ЄС чітко сказало, що не збирається вносити будь-які зміни до угоди про вихід Великої Британії. Тому не зрозуміло що саме буде розповідати Тереза Мей в Брюсселі», - продовжує Бєлєсков.

Врешті решт 13 лютого 2019 року британський прем’єр-міністр має запропонувати парламентарям проект нової погодженої домовленості із ЄС на основі голосування в Палаті громад 29 січня. Однак, чи це станеться є під великим питанням.

Наталія Іщенко, заступник директора Інституту світової політики

Світлина: Главком/ Станіслав Груздєв

Із грудня 2018 року в Сербії тривають масові протести проти режиму Александра Вучича. «За два місяці протести поширилися на всю країну. Формально Вучич готовий до нових виборів, але допускає таку опцію лише, коли нинішній режим втратить повністю легітимність», - говорить Іщенко.

Заступниця директора Інституту світової політики наголосила на тому, що не можна сприймати протести в Сербії через призму українського досвіду, вважаючи, що опозиція відстоює більш проєвропейську позицію. Навпаки, опозиційний «Альянс за Сербію» не згадує про членство країни в ЄС в своїй програмі.

Паралельно із протестами в Сербії в Чорногорії розгорівся новий політичний скандал. «Його об’єктом є давній соратник незмінного лідера Чорногорії Міло Джукановича. Соратника чорногорського лідера звинувачують в отриманні хабаря із 97,5 тисячами євро. Дана інформація була оприлюднена бізнесменом Душко Княжевичем, який ховається від правосуддя Чорногорії в Лондоні. Скандал, який опосередковано б’є і по самому Міло Джукановичу вже почала використовувати проросійська опозиція Чорногорії, яка ініціювала низку протестів. Вважається, що за оприлюдненням матеріалів проти соратника Джукановича може стояти РФ», - підсумувала Іщенко.

Євген Магда, директор Інституту світової політики

Світлина: Главком / Станіслав Груздєв

На сам кінець прес-конференції директор Інституту світової політики Євген Магда зробив прогнози щодо парламентських виборів в Молдові, які мають відбутися 24 лютого. Вперше ці вибори будуть проходити по змішаній системі – 51 депутат буде обраний по мажоритарній системі і 50 по партійним спискам. Окрім того паралельно із виборами відбуватиметься дорадчий референдум щодо зменшення кількості парламентарів. Фаворитами перегорів є наступні політичні сили – Демократична партія (Влад Плахотнюк), блок ACUM (Майя Санду, Андрей Нестасе), ПСРМ (Зінаїда Гречаний). Вже на сьогодні фаворити активно намагаються дискредитувати один одного – в тому числі за допомогою питання можливої російської допомоги. За словами Євгена Магди вибори в Молдові можуть бути гарним індикатором того, які техніки втручання в волевиявлення РФ планує використовувати і на виборах в березні-квітні 2019 року в Україні.

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