Експерт-міжнародник проаналізувала чергове загострення протиріч між Белградом і Приштиною



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Наталія Іщенко, заступник директора Інституту світової політики Главком/ Станіслав Груздєв

Причиною нового витка протиріч між Сербією і Косово стала неспроможність Пришити приєднатися до Інтерполу. Пояснила заступник директора Інституту світової політики Наталія Іщенко під час прес-конференції в пес-центрі «Главком».

Причиною нового витка протиріч між Сербією і Косово стала неспроможність Пришити приєднатися до Інтерполу. «Тому влада Косово ввела митні обмеження на увесь імпорт із Сербії і Республіки Сербської в Боснії і Герцеговині. У відповідь на це серби півночі Косово розірвали відносини із Приштиною і почали масові протести», - говорить Іщенко.

За її прогнозами така ситуація може розвиватися за декількома сценаріями. «Так ситуація може нормалізуватися – Приштина відмінить мита на сербські товари. В цьому плані головну роль може відіграти ЄС або шляхом запровадження санкцій щодо Косово (персональні, фінансові) або наданням безвізу», - продовжує експертка.

Із іншого боку, на її переконання, ситуація може загостритися, особливо на фоні рішення Приштини створити власну армію. «Це може спровокувати сербів на півночі цієї частково визнаної країни де-факто відділитися і орієнтуватися виключно на Белград. Провал спроб ЄС врегулювати новий виток протистояння між Сербією і Косово може в тому числі кинути тінь на зусилля європейських країн врегулювати українсько-російський конфлікт. Не виключено також, що цією кризовою ситуацією на Балканах спробує скористатися РФ в своєму торзі із ЄС і США», - підсумувала Іщенко.

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