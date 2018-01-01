Чи обов’язкова вакцинація в країнах ЄС

Як і в Україні, європейці з року в рік все менше довіряють вакцинам і все менше роблять щеплення

Лише минулого року кір наробив лиха одразу в 14 країнах Європи. Як наслідок, у Франції замість трьох щеплень обов'язковими зробили одинадцять. Серед них одне досить неоднозначне – від гепатиту B. Тим часом у сусідній Бельгії обов'язкова вакцина тільки одна, але медики все одно наполегливо радять не ігнорувати профілактику. Читайте



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Європейці з року в рік все менше довіряють вакцинам

Як і в Україні, європейці з року в рік все менше довіряють вакцинам і все менше роблять щеплення

Лише минулого року кір наробив лиха одразу в 14 країнах Європи. Як наслідок, у Франції замість трьох щеплень обов'язковими зробили одинадцять.

Серед них одне досить неоднозначне – від гепатиту B. Тим часом у сусідній Бельгії обов'язкова вакцина тільки одна, але медики все одно наполегливо радять не ігнорувати профілактику.

Читайте також: Інфекціоніст Сергій Крамарьов: Кір розповзеться по всій країні. Порада одна - щеплення

Джерело: Радіо Свобода