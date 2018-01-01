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    Чи обов’язкова вакцинація в країнах ЄС

    Як і в Україні, європейці з року в рік все менше довіряють вакцинам і все менше роблять щеплення
    Лише минулого року кір наробив лиха одразу в 14 країнах Європи. Як наслідок, у Франції замість трьох щеплень обов'язковими зробили одинадцять. Серед них одне досить неоднозначне – від гепатиту B. Тим часом у сусідній Бельгії обов'язкова вакцина тільки одна, але медики все одно наполегливо радять не ігнорувати профілактику. Читайте
    • Сьогодні, 18:26
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    Європейці з року в рік все менше довіряють вакцинам
    Європейці з року в рік все менше довіряють вакцинам

    Як і в Україні, європейці з року в рік все менше довіряють вакцинам і все менше роблять щеплення

    Лише минулого року кір наробив лиха одразу в 14 країнах Європи. Як наслідок, у Франції замість трьох щеплень обов'язковими зробили одинадцять.

    Серед них одне досить неоднозначне – від гепатиту B. Тим часом у сусідній Бельгії обов'язкова вакцина тільки одна, але медики все одно наполегливо радять не ігнорувати профілактику.

    Читайте також: Інфекціоніст Сергій Крамарьов: Кір розповзеться по всій країні. Порада одна - щеплення

    Джерело: Радіо Свобода

    ЄС
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