Чи обов’язкова вакцинація в країнах ЄС
- Сьогодні, 18:26
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Європейці з року в рік все менше довіряють вакцинам
Як і в Україні, європейці з року в рік все менше довіряють вакцинам і все менше роблять щеплення
Лише минулого року кір наробив лиха одразу в 14 країнах Європи. Як наслідок, у Франції замість трьох щеплень обов'язковими зробили одинадцять.
Серед них одне досить неоднозначне – від гепатиту B. Тим часом у сусідній Бельгії обов'язкова вакцина тільки одна, але медики все одно наполегливо радять не ігнорувати профілактику.
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Джерело: Радіо Свобода