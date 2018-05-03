Експерт розказав як зростає заборгованість населення за послуги ЖКГ

За перші місяці 2018 року заборгованість населення за послуги ЖКГ невпинно зростає. Так за січень вона становила 36,9 млрд грн. за лютий - 40 млрд грн, за березень 42,7 млрд грн. Левова частка цієї заборгованості складає борг за газ, централізоване опалення і гарячу воду. Про це розповів Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста», під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

За словами експерта, для того, щоб зрозуміти чому зростає заборгованість населення за послуги ЖКГ, потрібно подивитися на хронологію зростання вартості газу. «В 2014 році вартість газу 725 грн за тисячу кубів при споживанні до 2,5 тисячі кубів. У 2015 році вартість в опалювальний період становила в десять разів більше», - говорить



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Світлина з відкритих джерел

За перші місяці 2018 року заборгованість населення за послуги ЖКГ невпинно зростає. Так за січень вона становила 36,9 млрд грн. за лютий - 40 млрд грн, за березень 42,7 млрд грн. Левова частка цієї заборгованості складає борг за газ, централізоване опалення і гарячу воду. Про це розповів Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста», під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

За словами експерта, для того, щоб зрозуміти чому зростає заборгованість населення за послуги ЖКГ, потрібно подивитися на хронологію зростання вартості газу. «В 2014 році вартість газу 725 грн за тисячу кубів при споживанні до 2,5 тисячі кубів. У 2015 році вартість в опалювальний період становила в десять разів більше», - говорить Сергієнко.

Він додає, що програма надання субсидій працює з 1996 року. У той час теж передбачалося стрімке зростання тарифів. Але кількість тих, хто отримував субсидії в ті роки, не перевищувала 20% населення. «У 2014 році за субсидіями звернулося 1 949 000 домогосподарств, отримали субсидії 1 752 000 домогосподарств. Це приблизно трохи більше десята частина домогосподарств. Тобто зі статистики видно, що ці субсидії надавалися малозабезпеченим родинам. З державного бюджету було витрачено1, 9 млрд гривень. Тобто бюджет компенсував комунальникам знижки, які отримували сім’ї. заборгованість в той рік бюджету була 500 000 000 гривень», - продовжує експерт.

За його підрахунками, у 2015 році за субсидіями звернулися втричі більше людей – 6 675 000 домогосподарств. Бюджет витратив майже 21 млрд гривень, тобто зростання витрат бюджету було в одинадцять разів. У 2016 році звернулося 8,5 млн домогосподарств. Витрати бюджету сягнули 54,2 млрд грн.. при цьому різко стрибнула заборгованість бюджету перед комунальниками - 22,8 млрд грн..

«Така заборгованість означає, що комунальники не доотримують кошти, а значить, починають економити на своїх послугах: не догріють воду, замість трьох разів на тиждень тільки два рази на тиждень вивезуть сміття, і так далі. У 2017 році звернулося за допомогою 9 114 000 домогосподарств, але призначено було на 500 000 більше. Це відбулося за рахунок того, що минулого року не встигли призначити, то вони перейшли в 2017 рік. А це дві третини населення України, що прийшли до уряду з протягнутою рукою. Витрати бюджету становили майже 70 млрд грн..», - наводить цифри Сергієнко.

Після підвищення вартості газу у 2015 році почалося зростання заборгованості наслення за послуги ЖКГ.

«У 2014 році заборгованість населення за всіма платежами ЖКГ була 14 млрд грн.. У 2015 році, коли відбулося підвищення ціни на газ, 8,8 млрд грн, а в 2016 році заборгованість стрибнула до 29 млрд грн., тобто більш, ніж втричі. Напевно тоді в уряід були сподівання, що люди будуть жити краще, що вони адаптуються до зрочатючих тарифів і заборгованість впаде. Однак, в наших економічних умовах це неможливо робити, бо переважна більшість українців користуються послугам центрального опалення і живуть в будинках з вертикальною розводкою. Тому зекономити реально на опаленні, а це найбільша стаття витрат, неможливо. Адже ви не можете від’єднатися від опалення, бо треба від’єднуватися всім будинком, ви не можете прикрутити батареї в двох, скажімо, кімнатах», - продовжує експерт.

У 2017 році заборгованість зросла до 32,3 млрд грн.. За перші місяці 2018 року відбувається жахлива ситуація. За січень підскочила заборгованість 36,9 млрд грн.., за лютий - 40 млрд, за березень 42,7 млрд грн. Левова частка цієї заборгованості складає борг за газ, централізоване опалення і гарячу воду. А ці складові пов’язані з вартістю газу.

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