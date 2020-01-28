Роботодавці звільнятимуть працівників без причинно з власної ініціативи – профспілка освітян



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Світлина з відкритих джерел

Немотивоване звільнення працівників суперечить європейській соціальній Хартії - профспілка

За новим законопроєктом «Про працю» №2708 від 28 грудня 2019 роботодавці матимуть право звільнити працівника з власної ініціативи без будь-яких обґрунтованих причин. Про це розповів голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь під час пресконференції в пресцентрі «Главком».

Олександр Яцунь, голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України. Світлина: Главком/Станіслав Груздєв

Згідно з ч.1 ст 35 роботодавець має право з власної ініціативи розірвати трудовий договір з працівником. Про рішення розірвати трудовий договір роботодавець повинен письмово або зазначеному трудовому договорі засобами електронного зв’язку повідомити працівника у строк:

1) Не менше ніж 15 днів – якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить не більше 6 місяців;

2) Не менше ніж 30 днів – якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад 6 місяців;

3) Не менше ніж за 60 днів – якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад п’ять років;

4) Не менше ніж 90 днів – якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад 10 років.

«Така новація призведе до невмотивованих звільнень. З огляду на це, порушується принцип, за яким розірвання трудового договору з ініціативи власника має застосовуватися лише за визначені законодавством конкретні порушення працівника, які повинні слугувати підставою припинення повноважень посадових осіб і які слід розглядати як юридичних наслідок таких порушень», - каже Яцунь.

Він стверджує, що немотивоване звільнення працівників суперечить європейській соціальній Хартії, ратифікованій у 2006 році, в якій статтею 24 передбачено право всіх працівників не бути звільненими без поважних для такого звільнення, пов’язаних з їхньою працездатністю чи поведінкою, або поточними потребами підприємства, установи чи служби. А також Яцунь зазначає, що порушується і Конвенція міжнародної організації праці № 18 про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця 1982 року, яку ВРУ ратифікувала Постановою від 4 лютого 1994 року. Згідно з нею «трудові відносини з працівниками не припиняються, якщо тільки немає законних підстав для такого припинення, пов’язаного із здібностями чи поведінкою працівника або викликаного виробничою потребою підприємства, установи чи служби».

Велике занепокоєння в голови київської профспілки викликає запровадження строкових договорів з педагогічними працівниками.

«Така новація викликає обурення в освітян та є неприйнятною, оскільки сьогодні більшість педагогів працює за безстроковими трудовими договорами, їхня робота має довготривалий характер, виконання обов’язків здійснюється на постійній основі. Запровадження норми про укладення строкових трудових договорів з педагогічними працівниками призведе до широкого застосування саме цього виду трудового договору у закладах освіти», - обурюється Яцунь.

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