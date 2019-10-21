Профспілка вчителів виступає проти «благих намірів» депутатів покращити життя освітянам трансляція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Учасники пресконференції обговорили законопроєкт «Про повну загальну середню освіту»

Сьогодні, 21 жовтня, в прес-центрі «Главком» відбулась пресконференція на тему: «Чому профспілка проти «благих намірів» депутатів покращити життя освітянам?»

Учасники пресконференції обговорили загрози і виклики законопроєкту «Про повну загальну середню освіту» (реєстр. № 0901 від 29.08.2019 року) та поправки до нього для працівників закладів загальної середньої освіти.

Зокрема, із журналістами спілкувалися голова Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь, учитель спеціальної школи I–II ступенів № 10 Дарницького району м. Києва Володимир Василюк та юрисконсульт Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України Вікторія Соломінчук.

Організатори: Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України.