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    Профспілка вчителів виступає проти «благих намірів» депутатів покращити життя освітянам

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    Профспілка вчителів виступає проти «благих намірів» депутатів покращити життя освітянам

    Учасники пресконференції обговорили законопроєкт «Про повну загальну середню освіту»

    Сьогодні, 21 жовтня, в прес-центрі «Главком» відбулась пресконференція на тему: «Чому профспілка проти «благих намірів» депутатів покращити життя освітянам?»

    Учасники пресконференції обговорили загрози і виклики законопроєкту «Про повну загальну середню освіту» (реєстр. № 0901 від 29.08.2019 року) та поправки до нього для працівників закладів загальної середньої освіти.

    Зокрема, із журналістами спілкувалися голова Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь, учитель спеціальної школи I–II ступенів № 10 Дарницького району м. Києва Володимир Василюк та юрисконсульт Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України Вікторія Соломінчук.

    Організатори: Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України.

    профспілка освіта навчання вчитель
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