Україні прийдеться орієнтуватися на асиметричну стратегію виживання в умовах краху угоди РСМД - Бєлєсков



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Перш за все необхідним є завершення робіт над доведення дальності системи до 200 км

В існуючих умовах Україні прийдеться орієнтуватися на асиметричну стратегію виживання в умовах краху угоди РСМД. Основою цієї асиметричної відповіді стануть ракети сімейства «Вільха», які вже прийняті на озброєння («Вільха», «Вільха-Р»), або тестують («Вільха-М»)16. Таку думку висловив заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

«Справді ці системи не можуть повною мірою замінити потенціал оперативно-тактичних ракетних комплексів, проте дадуть можливість компенсувати тимчасову неспроможність України забезпечити себе ОТРК, забезпечивши необхідні спроможності на випадок повномасштабної війни із РФ. Проте наявності нинішніх досягнень в рамках роботи по проекту ракет сімейства «Вільха» недостатньо», - каже Бєлєсков.

На його думку, перш за все необхідним є завершення робіт над доведення дальності системи до 200 км, як це було анонсовано під час тестувань в квітні 2019 року. «Так скоріше за все для збільшення дальності із 130 до 200 км прийдеться частково і далі зменшити вагу бойової частини. Проте на відміну від оперативно-тактичних ракетних комплексів пускові установки системи «Вільха» зможуть завдавати удару декількома ракетами по одній точці в разі потреби», - продовжує Бєлєсков.

По-друге, необхідним є масоване виробництво ракет сімейства «Вільха». «В квітні 2019 року голова Укроборонпрому заявив про те, що до кінця року війська отримають 200 ракет. Проте цього катастрофічно мало із розрахунку потреб ведення активних бойових дій: озвучена кількість - це менше чим один залп одного дивізіону (18 пускових установок). При тому, що в умовах повномасштабної війни таких залпів можуть бути десятки або і сотні для виконання завдання виснаження наступального потенціалу збройних сил РФ і стабілізації ситуації», - пояснює експерт.

По-третє, необхідним є налагодження масового виробництва нових пускових установок до ракет сімейства «Вільха». «Україна в спадок від СРСР отримала до 75 пускових установок для РСЗВ «Смерч», які запускають ракети калібру 300 мм. Проте цього явно недостатньо на випадок війни із РФ. В лютому 2019 року було презентовано макет нової пускової установки для ракет сімейства «Вільха». Як наслідок, поряд із виробництвом ракет важливим є і виробництво нових пускових установок. Адже саме ці дві компоненти можуть стати головною ціллю ударів РФ, попри їх обмежений потенціал. Відповідні підрозділи і склади мають не лише винести удар, але і бути спроможними швидко вирішити поставлені завдання щодо нанесення високоточних ударів на оперативну глибину по критичним об’єктам і цілям для зменшення наступального потенціалу РФ і створення можливостей переходу для контрнаступу», - продовжує експерт.

На його переконання, наявні кошти Україна має спрямувати для створення власних розвідувально-ударних і розвідувально-вогневих контурів як оперативного так і тактичного рівня, а також на отримання необхідних систем для боротьби із російськими контурами відповідних рівнів. «Подібні контури, а не ракети середньої дальності, будуть основою вогневої могутності РФ на випадок війни і даватимуть можливість вести безконтактну війну. По суті на сьогодні в ЗСУ вже ведуться роботи зі створення власних ударних контурів і з боротьби із російськими аналогами. Це і закупівлі розвідувальних безпілотників типу Фурія, створення виробництва артилерійських снарядів калібром 152-мм, створення власного виробництва твердого пального для ракет РСЗВ. Проте необхідно додаткові кошти буде спрямувати на закупівлі і постачання контрбатарейних радарів типу Зоопарк-3, закупівлі систем РЕБ і радіопеленгації, посилення ППО Сухопутних військ для боротьби із ворожими розвідувальними безпілотниками», - резюмував Бєлєсков.

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