Вибори до Кнесету. Якими будуть україно-ізраїльські відносини?



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Ізраїль для гарантії своєї безпеки буде ігнорувати будь-які інші зовнішньо-політичні інтереси менш значимих для нього гравців

Формування нової коаліції в парламенті Ізраїлю ніяким чином не вплине на двосторонні стосунки між Україну та державою Ізраїль. Таку думку висловив історик, політолог, керівник міжнародної Групи моніторингу прав національних меншин В’ячеслав Ліхачов під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Двосторонні стосунки мають як позитивні, так і негативні тенденції.

До позитивних можна віднести економічну співпрацю. «У зв’язку з підписанням угоди про зону вільної торгівлі очікується ще глибша співпраця. Ізраїль зацікавлений в українських продуктах харчування. А в Україну прийшли ізраїльські бізнесмени. Достатньо сказати, що 15 тисяч українських програмістів працюють в різноманітних ізраїльських компаніях, що є привабливим по зарплаті для українців, а для ізраїльтянських компаній рівень компетенції українців. Адже ІТ – провідна галузь економіки Ізраїлю. Деякі ізраїльські компанії прийшли навіть зі своїми курсами з підготовки програмістів», - розповідає Ліхачов.

За його словами, також є співпраця в сільському господарстві. В України позитивне торговельне сальдо, ми більше експортуємо, аніж імпортуємо.

Негатив у відносинах лежить в царині реалій зовнішньо-політичних інтересів, а також в сфері символічних питань. На думку експерта, основним питанням, яке зможе ускладнити україно-ізраїльські відносини – незалежна від України зовнішньо-політична конфігурація. «Ізраїль змушений рахуватися з присутністю РФ у Сирії. Йому важливо убезпечити свої північні кордони від проіранський проксі-терористичних організацій. Він точково присутній в Сирії. РФ забезпечує повітряну безпеку. Він домовляється з Росією. Адже Нетаньяху зустрічається з Путіним частіше, аніж з іншим світовим лідером. Це означає, що Ізраїль для гарантії своєї безпеки буде ігнорувати будь-які інші зовнішньо-політичні інтереси менш значимих для нього гравців. Очевидно, що Україна взагалі не є гравцем на Близькому Сході і відносини з нею для Ізраїлю не так важливі як відносини із РФ. Тому, хоча Ізраїль під тиском США завжди в ООН голосувати в підтримку України, але у випадку необхідності це все може змінитися, якщо цього потребуватимуть національні інтереси Ізраїлю. Окрім того Ізраїль був противником санкцій щодо РФ, і продовжує розвивати економічну співпрацю», - сказав Ліхачов.

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