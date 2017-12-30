Партія прем’єра Ізраїлю закликала до анексії Західного берега Йордану

Однопартійці закликали Нетаньяху продовжити розбудову ізраїльських поселень на Західному березі Йордану

Понад тисяча членів ізраїльської правої партії «Лікуд» ухвалили резолюцію із закликом до фактичної анексії Західного берега річки Йордан. У документі, ухваленому ввечері в неділю, 31 грудня, члени партії прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху закликали продовжити розбудову ізраїльських поселень на Західному березі



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Однопартійці закликали Нетаньяху продовжити розбудову ізраїльських поселень на Західному березі Йордану

Понад тисяча членів ізраїльської правої партії «Лікуд» ухвалили резолюцію із закликом до фактичної анексії Західного берега річки Йордан. У документі, ухваленому ввечері в неділю, 31 грудня, члени партії прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху закликали продовжити розбудову ізраїльських поселень на Західному березі Йордану та застосовувати щодо цих територій цивільне законодавство.

Нині ці території підпадають під військову юрисдикцію. Цивільне законодавство пришвидшило би розбудову на них поселень.

«Ми нині заохочуватимемо визнання нашого суверенітету над єврейськими поселеннями в Юдеї та Самарії (…) ми повинні почати реалізовувати цей суверенітет, ми маємо моральне право та зобов'язання перед нашими братами-поселенцями», - заявив на зустрічі центрального комітету партії міністр громадського порядку Гілад Ердан.

Нетаньяху юридично не зобов'язаний виконувати резолюцію, і він не відвідував зустріч партійців. Однак на ній були присутні міністри, депутати та партійні функціонери. Інформагенція Reuters пише, що резолюція може додати підтримки Нетаньяху, якої він особливо потребує на тлі корупційного розслідування щодо нього.

Нагадаємо, що в 1981 році Ізраїль почав застосовувати цивільне законодавство до Голанських висот (території, захопленої у Сирії в 1967 році), що стало фактичною анексією стратегічно важливого плато. Цей крок не отримав міжнародної підтримки.

Джерело: DW