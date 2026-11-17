Пілот стайні «Астон Мартін» Фернандо Алонсо змагатиметься в ралі-рейді «Дакар» у 2027 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу команди.

Досвідчений іспанець захищатиме кольори «Астон Мартіна». Він пілотуватиме автомобіль Dreadnought. Штурманом Алонсо буде п'ятиразовий переможець «Дакара» Марк Кома.

«Я захотів прийняти цей виклик у повному обсязі – взяти участь у Формулі-1 та в ралі-марафоні «Дакар» упродовж одного року. У 2020-му «Дакар» став для мене одним із найскладніших, але водночас найбільш захопливих випробувань у карєрі. Формула-1 залишається моїм пріоритетом, але я – гонщик, тож саме такі виклики змушують мене любити спорт», – заявив 45-річний пілот.

Алонсо вийде на старт «Дакара» 9 січня. Триватиме ралі-рейд до 23 січня. У наступному році марафон приймуть Португалія, Марокко та Іспанія. Ветеран брав участь в «Дакарі» у 2020 році, коли разом із тим же Комою фінішував на 13-й сходинці за кермом Toyota Hilux T1.

До слова, раніше Антонеллі став чемпіоном Формули-1 у 20 років. Італійський гонщик став недосяжним для конкурентів після етапу в Мехіко. Там він фінішував третім.

Нагадаємо, нещодавно Формула-1 підтвердила повернення до Африки. Новий етап прийматиме Руанда. У календар серії гран-прі потрапить на початку 2030-х років.