Команда Формули E підписала контракт із російським гонщиком

Списаний у Формулі-1 пілот знайшов роботу в електросерії

Вихованець стайні «Феррарі» Роберт Шварцман приєднався до колективу «Лола». Про це повідомляє «Главком» із посиланням пресслужбу команди.

Британська стайня Формули E заповнила росіянином одну з двох вакансій. Його партнера по команді оголосять згодом. Шварцман поєднуватиме виступи в електросерії з етапами Чемпіонату світу на витривалість (WEC).

Шварцман народився в Тель-Авіві, а виріс у Санкт-Петербурзі. Він має подвійне громадянство, тож зміг продовжити виступи після повномасштабного вторгнення РФ до України. У 2017-2022 роках росіянин належав до академії «Феррарі», але його участь у Формулі-1 обмежилася кількома тренуваннями.

У сезоні-2025 Шварцман змагався в Індікарі. Проте, єдиним успіхом російсько-ізраїльського гонщика залишився поул на одному з етапів. За підсумками року він фінішував у третьому десятку.

«Лола» в минулому сезоні Формули E була безумовним аутсайдером. Британська команда посіла останнє місце в Кубку конструкторів. На eПрі Шанхая пілот стайні Лукас ді Грассі сенсаційно тріумфував у другій гонці.

До слова, раніше Антонеллі став чемпіоном Формули-1 у 20 років. Італійський гонщик став недосяжним для конкурентів після етапу в Мехіко. Там він фінішував третім.

Нагадаємо, нещодавно Формула-1 підтвердила повернення до Африки. Новий етап прийматиме Руанда. У календар серії гран-прі потрапить на початку 2030-х років.