Ексчемпіон Формули-1 узяв до своєї команди нащадка найвідомішого поета Німеччини

Британець Ландо Норріс заявив власну стайню на наступний сезон Формули-2

Німецький пілот Олівер Ґьоте став першим гонщиком команди LN4 Fusion. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу стайні.

Новачок команди виховувався у структурі «Ред Булла». На рівні Формули-2 він дебютував у 2024 році та змагався за кермом MP Motorsport. У минулому сезоні Ґьоте фінішував у другому десятку гонщиків.

Наразі головний кар'єрний успіх 22-річного німця – титул Відкритого чемпіонату Євроформули в 2022-му. Також він двічі брав участь в культовому Гран-прі Макао. Зокрема, в 2024 році Ґьоте там фінішував другим.

Новий пілот LN4 Fusion – нащадок автора трагедії «Фауста» Йоганна Вольфганга фон Ґьоте. Його батько Роальд та старший брат Беньямін також змагаються в різноманітних автосеріях. Останній завоював Срібний кубок у перегонах на витривалість GT World Challenge Europe Endurance Cup у 2022 році.

Яка ситуація у Формулі-1 після Гран-прі Сан-Паулу

Андреа Кімі Антонеллі з « Мерседеса » достроково завоював чемпіонський титул. Наразі він набрав 390 очок. Другим у загальному заліку йде Макс Ферстаппен («Ред Булл»), який записав до свого активу 279 пунктів. Третій – пілот «Мерседеса» Джордж Расселл (262 бали).

Натомість в Кубку конструкторів «Мерседес» оформив титул. Німецько-британська стайня набрала 652 очки та стала недосяжною для конкурентів. Скудерія наразі йде другою (512 балів). «Ред Булл» закріпився на третьому місці (415 пунктів).

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 взяла паузу на два тижні. Наступний гран-прі відбудеться в американському Лас-Вегасі 19-21 листопада. Він складатиметься з трьох вільних практик, кваліфікації та основної гонки.

Торік у Неваді тріумфував Ферстаппен. Компанію нідерландцю на подіумі склали Расселл і Антонеллі. Той же Ферстаппен виграв етап у 2023 році, а в наступному на вершині п'єдесталу пошани опинився Расселл.

До слова, раніше Антонеллі став чемпіоном Формули-1 у 20 років. Італійський гонщик став недосяжним для конкурентів після етапу в Мехіко. Там він фінішував третім.

Нагадаємо, нещодавно Формула-1 підтвердила повернення до Африки. Новий етап прийматиме Руанда. У календар серії гран-прі потрапить на початку 2030-х років.