Формула-1 подала зустрічний позов на понад 100 мільйонів до організатора Гран-прі Росії

F1 очистилася від російського шлейфу в 2022 році

Керівництво автоспортивної серії не збирається повертати кошти росіянам

Формула-1 висунула зустрічні претензії до «Росгонок» за мотивами достроково завершеної співпраці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Law360.

Влітку 2025 року організатор Гран-прі Росії подав позов до Високого суду Англії та Вельсу. «Росгонки» вимагають виплатити 50 млн фунтів за скасований у сезоні-2022 етап у Сочі. Формула-1 відмовилася від гонки після повномасштабного вторгнення РФ до України.

Тепер Формула-1 подала зустрічний позов. Королева автоспорту прагне отримати від промоутера російського гран-прі 104 млн доларів. F1 звинуватила «Росгонки» в невиконанні взятих на себе контрактних зобов'язань.

Гран-прі Росії дебютував у Формулі-1 у 2014 році. Новий спалах російської агресії щодо України коштував втратою місця у чемпіонаті не лише автодрому в Сочі. Роботи в пелотоні також позбувся гонщик стайні «Хаас» Нікіта Мазєпін.

Яка ситуація у чемпіонаті після Гран-прі Сан-Паулу

Андреа Кімі Антонеллі з « Мерседеса » достроково завоював чемпіонський титул. Наразі він набрав 390 очок. Другим у загальному заліку йде Макс Ферстаппен («Ред Булл»), який записав до свого активу 279 пунктів. Третій – пілот «Мерседеса» Джордж Расселл (262 бали).

Натомість в Кубку конструкторів «Мерседес» оформив титул. Німецько-британська стайня набрала 652 очки та стала недосяжною для конкурентів. Скудерія наразі йде другою (512 балів). «Ред Булл» закріпився на третьому місці (415 пунктів).

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 візьме паузу на два тижні. Наступний гран-прі відбудеться в американському Лас-Вегасі 19-21 листопада. Він складатиметься з трьох вільних практик, кваліфікації та основної гонки.

Торік у Неваді тріумфував Ферстаппен. Компанію нідерландцю на подіумі склали Расселл і Антонеллі. Той же Ферстаппен виграв етап у 2023 році, а в наступному на вершині п'єдесталу пошани опинився Расселл.

До слова, раніше Антонеллі став чемпіоном Формули-1 у 20 років. Італійський гонщик став недосяжним для конкурентів після етапу в Мехіко. Там він фінішував третім.

Нагадаємо, нещодавно Формула-1 підтвердила повернення до Африки. Новий етап прийматиме Руанда. У календар серії гран-прі потрапить на початку 2030-х років.